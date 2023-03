Els búnquers del Carmel, saturats al març: sessions de música i allau de turistes

FOTOS Búnquers del Turó de la Rovira Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Foto: Ricard Novella Previous Next

"Buena música y un lugar que enamora. Rompimos, amigo. Set completo disponible en Youtube ". Aquestes paraules, innocents per a qui desconegui el context, suposen l'evidència més colpidora de la conversió de les bateries antiaèries del Turó de la Rovira -conegudes com. La frase correspon a una publicació d'Instagram de Julian Benz, un dels dos punxadiscos que fa setmanes que s'instal·len els diumenges a la tarda en aquest espai natural i de memòria històrica, despleguen els seus aparells i enllesteixen sessions de més d'una hora de durada.Els veïns, que ja fa temps que denuncien aquesta realitat, ara s'ho troben a xarxes com TikTok. "No pot ser més clar. Mana la impunitat. I l'Ajuntament ho sap. Però", copsa un dels veïns indignats, David Mar.L'aparició de DJs ve a apuntalar una dinàmica que ja fa temps que els habitants de l'entorn del Turó de la Rovira exposen esgotats. Les tongades de turistes que es desplacen cada setmana a les bateries antiaèries són, ha resumit aquest divendres Fran Bernal com a portaveu de la mobilització que ha tallat la circulació de diversos carrers del barri del Carmel per denunciar la saturació veïnal davant la "invasió turística". Una realitat que afecta quotidianitats que van des del transport públic col·lapsat -sobretot de dijous a diumenge- fins a les grans generacions de brutícia. Inclouen també la irrupció de pisos turístics il·legals i altres pràctiques que eleven el preu de l'habitatge. Tot plegat ende la ciutat, dels 73 existents.L'Ajuntament n'està al cas. La regidora d'Horta-Guinardó,, detalla aque tenen constància que aquest any les aglomeracions de visitants han aparegut abans del que era habitual i apunta que. Per això, informa que el consistori ha avançat una part del dispositiu que es desplega cada any a partir de l'abril. Es tracta d'un control policial al carrer Mulhberg, la via d'accés principal des del Carmel cap al Turó de la Rovira, que només deixa passar vehicles de veïns i serveis., remarca Alarcón, que atribueix a la pujada de les temperatures l'avançament de la intensitat turística a la zona.Els que conviuen cada dia amb la pressió turística, però, van molt més enllà. "Els veïns dels carrers del costat dels búnquers són els que ho tenen pitjor:. Ara, la resta també tenim la nostra part. Ens toca rebre molèsties i veure com se'ns mengen les allaus de turistes", diu el Juan, veí històric que supera la setantena. El seu resum és que

Els DJs com a símptoma

Algunes veus no tenen cap mena de dubte a l'hora d'assenyalar que el que s'està vivint aquest any, després de recuperar la normalitat post-pandèmia, "és pitjor que cap altra vegada". Ho té clar Montse Montero, presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns del Carmel, que tot i no estar directament implicada en les protestes que han liderat els veïns més immediats del turó, també es mostra alarmada per l'activitat normalitzada darrerament. "Ara ja pugen amb la música i tot, de manera habitual. Ja no és un botellot, són festes il·legals. Directament, com a veí t'expulsa. I no ha començat l'estiu", assenyala la representant veïnal.



De l'origen del conflicte a les peticions veïnals

Els que tenen l'escenari de la discòrdia a tocar acoten encara més les escenes musicals i les activitats que s'hi vinculen. Relaten com els organitzadors es lucren del reclam turístic que són els búnquers, ja que arriben a disposarper proveir-les, diu David Mar. També descriu com carreguen "generadors de gasolina" muntanya amunt "per muntar tota la infraestructura".Malgrat aquestes escenes s'hagin repetit i promocionat a les xarxes socials darrerament, la regidora Alarcón remarca que són "inacceptables". Exposa que això, com a Ajuntament, ho persegueixen perquè. En aquest sentit, remarca que s'hi està a sobre. Mentrestant, els veïns, incrèduls, esperen la propera gran sessió musical per denunciar públicament que el problema persisteix.

Sigui com sigui, les crítiques de Fran Bernal i el conjunt de veïns que han iniciat un cicle de mobilitzacions ocupen molt més que una taula de mescles. El portaveu, amb la lectura d'un comunicat, ha tirat enrere en el temps i ha responsabilitzat el govern de Xavier Trias (CiU) de la promoció inicial d'aquest paratge, quan encara era un racó barceloní sense projecció internacional als blocs de viatges i xarxes socials. Alhora, ha assenyalat els governs d'Ada Colau i Jaume Collboni dels dos últims mandats per no haver-hi posat remei.



Tot plegat, a més, colpeja una zona que està afectada urbanísticament i inclou 300 habitatges que podrien anar a terra en el futur. En aquest sentit, la regidora socialista a càrrec del districte manté que "és hora de resoldre aquesta situació" i planteja que "el mandat que ve s'han d'afrontar aquests planejaments". Especialment, considera, tenint en compte que els problemes d'habitatge que hi ha a Barcelona, és difícil mantenir les afectacions sobre el Turó de la Rovira, però també sobre la Teixonera i la Font del Gos.



Ara com ara, però, les receptes que es plantegen per abordar els mals del turó segueixen passant per esquemes coneguts. Una part de la proposta d'abordatge del fenomen es fia a la instal·lació d'un tancat que genera discòrdia, però que l'Ajuntament manté en construcció. S'espera acabar-lo al maig. "No serà la panacea. Però almenys farà que durant la nit no s'hi pugui accedir", subratlla Alarcón, que també demana "un any" per fer rebaixar la problemàtica actual.



El veïnat, al seu torn, veu aquesta iniciativa com a imposada i poc debatuda, i planteja que quan s'implanti potser trasllada les concentracions a altres zones de l'entorn encara més pròximes a alguns habitatges. Per això, demanen que s'aturi la construcció del tancat i posen sobre la taula altres mesures: la creació d'una parada obligatòria davant del bar Delícies per a taxis i vehicles de Cabify o Uber, fer un desallotjament nocturn diari de les bateries antiaèries la prohibició d'accés a tots els carrers, la priorització dels aparcaments per a residents en comptes de zones verdes i la prohibició d'entrada per a vehicles que no siguin dels habitants dels carrers més afectats o de serveis. La regidora, de moment, deixa en incògnita gran part de les reclamacions. Sobre l'última, però, deixa la porta oberta. "La Guàrdia Urbana ho està estudiant".

