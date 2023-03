De la reforma de la jubilació a la monarquia elegida: cinc claus d'una França en flames

1. Una reforma controvertida

2. Uns sindicats poderosos: l'altra excepció francesa

3. Un sistema polític "monàrquic"



4. L'odiat article 49.3



5. Les eleccions de l'abril, molt llunyanes

massives al carrer, prop dei una xifra similar de policies ferits. El projecte de reforma de la jubilació -que mou dels 62 anys als 64 l'edat mínima per retirar-se- ha incendiat França. Els observadors assenyalen que el país viu l'onada de protestes de més gran abast d'aquest segle. Els sindicats han convocat una altra vaga general per dimarts vinent mentre el president francès,, no dona senyals d'inflexió.En els darrers dies, les protestes han ofert escenes de revolta urbana, amb greus incidents ial centre de París, però també en altres ciutats, de la bretona Nantes a Bordeus, ciutat històricament conservadora, al sud. Les imatges de la porta de l'ajuntament de la ciutat cremada han impactat l'opinió pública. Divendres, l'anunci de la suspensió de ladel Regne Unit ha contribuït a reforçar la sensació de crisi excepcional. Com s'ha arribat fins aquí i què expliquen aquestes protestes de la situació a França?L'actual projecte de reforma era al programa de Macron. El punt sensible de la proposta és incrementar l'dels 62 anys -xifra en què va ser fixada en temps de- als 64. Es faria a raó de tres mesos cada any, fins al 2030. Els anys de cotització per cobrar la pensió completa passarien de 42 a 43 anys, recompte que entraria en vigor el 2027. França és el país de la UE amb una edat de jubilació més baixa.S'ha parlat sovint del model polític francès com. La República, potència nuclear, ha mantingut des dels anys deun perfil molt propi en política exterior, que va fer que, per exemple, en el moment d'ingressar a l'OTAN, romangués al marge de la seva estructura militar, mantenint sovint distàncies amb la diplomàcia nord-americana. Però no és aquesta l'única excepció francesa. Una altra és la força que mantenen les centrals sindicals.Un fet que aquests dies s'ha expressat al carrer, amb una inusual unitat sindical que va de lad'arrel, que continua sent la primera organització obrera del país, passant per Força Obrera fins a la, d'influència socialista i cristiana, i que sol mantenir posicions més moderades. Els darrers dies, els estudiants s'han afegit a l'onada de mobilitzacions. El fantasma d'una aliança d'espanta l'Elisi, que recorda que va ser aquesta coalició al carrer la que va fer trontollar De Gaulle elUn tret particular del règim polític francès és el caràcter "monàrquic" del poder. El president de la República és també el, malgrat que existeix la figura del primer ministre, en aquests moments. Però és el president qui té (fins i tot quan el govern pertany a un color diferent) el control de la política exterior i de defensa. En aquests moments, és Macron qui lidera en solitari l'acció de l'executiu i afronta la situació. És ell qui té en les seves mans tots els ressorts del sistema.Un exemple del caràcter unipersonal del poder executiu francès el dona l'e la Constitució, que atorga la possibilitat d'obviar els debats a l'Assemblea Nacional i aplicar una llei per decret. És el que ha fet Macron en no tenir garantida la majoria al legislatiu. Una decisió que ha contribuït a irritar l'opinió i ha ofert una imatge bonapartista de Macron. L'Elisi ho ha argumentat per la voluntat de no allargar els debats i fer que la reforma entri en vigor sense més contratemps.Macron va serfa molt poc, l'abril de l'any passat. Però res del que està succeint es pot desvincular de la fotografia de la societat francesa que va sorgir d'aquelles urnes. Macron va derrotar de nouamb un 58% en segona volta. Però a la primera, va assolir només un 27%, pel 30% dels dos candidats d'extrema dreta, Le Pen i. La França Insubmisa deva sumar un 21%. La societat francesa està fracturada i el bloc de forces alienes al centreesquerra (amb un Partit Socialista del tot minoritzat) i el centre dreta va sumar més del 50% dels sufragis."França no és prefeixista, sinó postrevolucionària", va dir un dia l'exprimer ministre socialista. Ho deia per tranquil·litzar les pors davant un futur lepenista. Potser sí. Però els malestars acumulats en la societat francesa dibuixen un futur incert en unamés necessitada que mai de cohesió, i més enmig de la guerra a. Uns mals que no troben en un sistema polític concentrat en massa poques mans la millor via de sortida.

