Catalunya, 750 anys de projecció mediterrània

En el, Catalunya ha de reconnectar-se amb la seva. El Consolat de Mar va ser una institució clau en la història de Catalunya. Fundada al segle XIII, era un element fonamental per aal Mediterrani durant l'Edat Mitjana. A través d'aquesta institució, els comerciants i mariners catalans van poder protegir i defensar els seus interessos en una àrea geogràfica que tenia una importància econòmica i cultural cabdal en l'època.El Consolat de Mar va servir per aal Mediterrani. El dret marítim i les normes que regulaven les activitats comercials en aquesta àrea van ser en gran part compilades i determinades per aquesta institució, i van deixar unaque perdura fins als nostres dies. El Consolat de Mar és una prova de les contribucions de Catalunya a la regió i la seva capacitat per influir en la normativa i les pràctiques comercials en un àmbit tan ample com la Mediterrània medieval i moderna.L'existència d’una institució amb més de 750 anys d'història com el Consolat de Mar en l'actualitat pot i ha de ser unai la projecció del país a la regió. En un moment en què la globalització i lahan assolit un nivell sense precedents, és més important que mai tenir una presència activa i influent en el nostre àmbit geogràfic immediat. La història del Consolat de Mar demostra queAvui encara és una assignatura pendent incorporar el llegat històric de la Mediterrània catalana. Fer-ho és clau per enfortir la lògica, la coherència i la. Cal que emprenguem iniciatives tant des d’institucions, com el Consolat de Mar, com des de la societat civil, que ens puguin ajudar en aquesta direcció. Més que mai és important recuperar aquest llegat històric català i fer-lo part integral d'unper la nostra nació.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor