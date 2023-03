La durísima caída de @polespargaro 😥



El piloto está consciente, aunque ha sido trasladado al hospital de Faro después de sufrir traumatismos en pecho y espalda 😔#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/bCIw0qJ5Vt — DAZN España (@DAZN_ES) March 24, 2023

Ensurt molt gran de. El pilot deha patit una forta caiguda en els entrenaments lliures d'aquest divendres previs al Gran Premi de Portugal, que enceta la temporada de. A causa de l'accident, Espargaró ha estat traslladat a l', on li han detectat unaLa moto del pilot català ha perdut el control a la corba 10 del circuit dei tant el vehicle com Espargaró han sortit disparats cap a les barreres de. La prova s'ha aturat mentre elsatenien el pilot i se l'enduien al centre mèdic, on s'ha decidit traslladar-lo encap a l'hospital.Per fortuna, però, els metges que han tractat a Espargaró són optimistes. La caiguda ha afectat la, però no a lesni al cap. A més, el pilot català ha estat conscient en tot moment malgrat que l'han hagut de sedar. Queda clar, doncs, que s'ha estalviat mals més greus, però ara caldrà veure si hi ha alguna part prou afectada perquè no pugui competir a la primera prova del mundial.

