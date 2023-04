L'auge perillós del chemsex: «Podia estar fent sexe i bogeries durant tres dies»

El 48% d’homes que practiquen sexe amb homes consumeixen o declaren haver consumit drogues recreatives el darrer any

Relacions més abundants i menys profundes

"Vivim una crisi en la forma que tenim de relacionar-nos en general, però sobretot, dins la comunitat gai" Toni Gata | Psicòleg

"La droga et fa follar amb persones que en un estat sobri ni et miraries" Steven

La part oculta del chemsex i del consum de drogues

"Als 17-18 anys vaig provar l'èxtasi per primera vegada de festa i, uns anys més tard, en conèixer la meva primera parella, amb qui vaig estar dels 20 als 30, ja fèiem l'amor drogats en tornar de la disco", recorda l', que ara té 49 anys i se n’ha anat a viure a Tenerife per evitar així la temptació de la droga que, segons detalla, és molt menor que a Barcelona.Però el cas de l'Steven no és una excepció. El seu és un exemple més dels pacients que reben ael centre de referència de la capital catalana per a tota la comunitat d’Homes que practiquen Sexe amb altres Homes (). Els anomenen així per englobar a una part de la població sense la necessitat d’especificar la identitat, l'orientació o l’opció sexual i, treballant de forma totalment confidencial, ofereixen un servei integral que inclou el seguiment mèdic, el tractament psicològic i el tractament psiquiàtric de tots aquells qui ho necessitin, sigui pel consum de drogues o pel control de malalties de transmissió sexual.Peròque no només afecta un determinat col·lectiu. Deixant de banda l’alcohol i el tabac —les dues més comunes i acceptades, però no per això, millors que la resta—, s’estima que aproximadament. Unes substàncies molt presents avui dia, que preocupen especialment pel que fa als HSH. Un 48% d’aquests, consumeixen o declaren haver consumit drogues recreatives el darrer any, sent la marihuana, la cocaïna i l'èxtasi les més consumides, segons dades de l’informe de tendències i novetats de l’Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies, que situa Espanya amb un consum per sobre de la mitjana europea.Centrant-nos a l'Estat espanyol, les substàncies més consumides els darrers 12 mesos són(76,6%), el(39%), els(13,1%), el(10,6%) i la(2,4%), unes xifres obtingudes segons l’enquesta sobre alcohol i altres drogues a Espanya (EDADES 2022) publicada pel Ministeri de Sanitat. Alguns, però, han trobat en el consum de drogues una oportunitat per passar-ho bé i, a la vegada, facilitar i allargar l’experiència sexual. Parlem del, un concepte que uneix els dos consums, sexuals i de substàncies, que el 2016 representava el 6% dels HSH i que ara se situa als voltants del 12%., segons apunten els experts, i que encaixa amb el perfil d’home gai, local, nascut aquí, d’entre 30 i 50 anys, de nuclis urbans i ciutats grans amb estudis superiors i actius laboralment, amb uns ingressos que giren entorn dels 1.500 - 1.600 euros."Entre les raons que expliquen l’augment del consum, s’hi troben la facilitat per localitzar-les a grans ciutats com Barcelona i d'altres gay-friendly on, amb 10 minuts, les pots aconseguir en entorns de festa o per aplicacions, així com la normalització del seu ús al col·lectiu LGTBIQ+ i fora d’aquest”, tal com relata, psicòleg de. Ell s’encarrega d’acompanyar i tractar a tots aquells HSH que veuen com el consum de substàncies o pràctiques de chemsex els està portant problemes que afecten l'àmbit laboral, el seu rendiment, que s’aïllen dels amics o que han tingut alguna intoxicació i es plantegen un canvi en el seu estil de vida. L’altre factor clau que explica aquest augment considerable del consum, tal com apunta el mateix psicòleg, és pel ritme de vida que portem, “accelerat, agitat, on estem hiperconnectats i les nostres relacions són cada vegada més abundants, però menys profundes”, i afegeix com “davant d’aquesta solitud que es presenta en moltes ocasions, l’angoixa, el fet de sentir-se sols, de no saber què fer, de sentir-se desconnectat o rebutjat, explica millor l’auge de la pràctica del chemsex”.“Està tan normalitzat prendre droga per tenir sexe, de festa,—nom que s’utilitza dins el col·lectiu per identificar les festes amb sexe on es consumeix—, que hi ha una part de la gent que abans no ho feia i que ara ho veu com prendre una copa, perquè està de moda”, apunta l’Steven, que defineix el chemsex com “per complir fantasies si ho controles, però que no és gens real”.De fet, el consum de l’Steven sempre ha estat present al llarg dels darrers anys on, de forma més o menys freqüent, ha anat patint diverses recaigudes: “Amb 35 anys vaig anar per primera vegada a un guarrichill a Barcelona, érem unes 8 o 9 persones i començàvem a les deu de la nit a casa amb unes ratlles i acabàvem a clubs de cruising”. Anys més tard, en divorciar-se del seu marit, l’Steven va passar un any consumint molt poc en enamorar-se d’un noi que no consumia res: “Això em va portar aque, tot plegat, va acabar derivant a una depressió que em va durar uns 5 anys”.L’Steven recorda com en aquell temps, “”, convertint casa seva amb un festival de chills, drogues i gigolós. “Entre setmana l'única gent que trobava per drogar-me i sortir de festa, eren chaperos”, recorda, quan “podia estar fent sexe i bogeries durant tres dies sense parar, perquè drogat es perd la noció del temps”. Amb un control rutinari a BCN Checkpoint, les analítiques de l’Steven li van sortir positiu en VIH, uns resultats que no el van sorprendre gens. Temps més tard, decidiaper evitar noves recaigudes. “El més important que fa en Toni és explicar-me com funciona el cervell amb la droga, sabent com actua cada substància per entendre el seu comportament”, unes eines que li van servir d’ajut per mantenir el consum sota control, malgrat haver moments en què no ha pogut evitar patir recaigudes puntuals.El cas de l’(nom fals que utilitza per mantenir el seu anonimat) és un altre exemple. Ara té 35 anys i va començar a consumir quan en tenia 20 en sortir de festa, al principi únicament en entorns d’oci. “Venia d'un entorn molt tradicional, amb una educació universitària, amics de tota la vida i allunyat de tota mena de problemes, peròamb coses diferents que no tenia a la meva vida quotidiana, per això, vaig provar la cocaïna”. Els problemes no li van trigar gaire a arribar, quan el consum que en feia el va incorporar al sexe i es va adonar que els dilluns o els dimarts, quan anava camí a la feina, no se sentia gens bé. “He demanat ajuda a BCN Checkpoint i he decidit deixar-ho d'arrel a l'haver coincidit amb gent que té situacions de desequilibri psicològic i emocionals importants.”, puntualitza l’Àlex, que ja no ho veu com un joc, tal com ho veia a l’inici.Sobre la forma més fàcil d’obtenir aquestes drogues o de trobar una sessió de chemsex, ambdós testimonis coincideixen que “”, tal com també afirma el mateix psicòleg. Amb qüestió de minuts es pot estar consumint a casa d’algun particular, on acostumen a tenir lloc aquest tipus de trobades de consum sexual i de substàncies, que poden oscil·lar entre les 6 i 30 hores, de les quals es produeix intercanvi de gent al llarg del temps., però que també s’han localitzat en saunes i hotels de la ciutat, com la que va tenir lloc fa uns dies a la Sauna Casanova de l’Eixample barceloní i que va acabar amb almenys cinc intoxicats, tal com informava Nació al seu dia Les drogues que més s’utilitzen en aquestes pràctiques de chemsex a Catalunya són, segons detalla el psicòleg de BCN Checkpoint, Toni Gata, que explica com en aquestes sessions es barregen dos tipus de drogues; les estimulants i les depressores, aconseguint així arribar a un equilibri que manté els efectes durant més temps. “Unes sessions on es creen vincles sota els efectes de les drogues, amb persones de la mateixa tribu o amb els mateixos interessos, creant petites aliances que reforcen les trobades”, apunta l’expert, que afegeix com de per si, el sexe, el consum de drogues i la vinculació amb altres persones, ja són factors prou importants perquè aquesta sigui una experiència plaent que es vulgui repetir.En la mateixa línia ho veu, psiquiatre del mateix centre on per la seva consulta atén a pacients que han presentat episodis psicòtics a causa d’aquest consum. “Els derivem als Centres d’Atenció i Seguiment de les drogodependències (CAS), però malauradament no són els únics, també veiem a altres pacients que”. El psiquiatre apunta que durant el consum pot aparèixer dolor toràcic, palpitacions i arrítmies que poden ser complexes a causa de la metamfetamina, que és una substància que hiperactiva el sistema. “Unes complicacions que també apareixen a llarg termini, quan es donen els problemes cognitius, d'atenció o de dificultat en la presa de decisions” puntualitza el professional mèdic, que detalla com al cap del temps, també existeix un major risc de patir Parkinson.Però més enllà de les problemàtiques en la salut de la persona que ha practicat de forma recurrent el chemsex, posteriorment a les sessions,i que pot provocar l’aïllament social, problemes laborals o problemes familiars importants. “En fer un consum de drogues amb un alt potencial addictiu, provoca que el chemsex esdevingui un problema greu, perquè quan el que comença a ser puntual es va repetint, s’acaba generant un problema d’addicció, d’hipersexualització, de relacionar-se amb la resta únicament a través del sexe, de patir un risc d’intoxicació, de mostrar una simptomatologia ansiosa i depressiva o amb símptomes psicòtics, o de patir altres problemes de salut en què es poden derivar”, conclouen els experts del centre barceloní,

