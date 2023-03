L'enuig del barri del Carmel contra la «invasió turística» esclata i col·lapsa el carrer

S'estén la protesta del Carmel contra la "violència turística": més carrers tallats



Ho explica @davidcobo_https://t.co/SSELBmuz14 pic.twitter.com/ynKXhsoLI3 — NacióDigital (@naciodigital) March 24, 2023

La convocatòria oficial era a les 17h. Els veïns de l'entorn del Turó de la Rovira, entre els barris del Carmel i Can Baró de Barcelona, se citaven per denunciara l'entorn de les bateries antiaèries conegudes com els búnquers del Carmel. Quan passaven dos quarts de l'hora prevista, els que havien aparegut encara no sumaven una trentena. "Aquí la gent apareix al seu ritme", resolia una veu confiada. Tenia raó. Pocs minuts després, com una bola de neu, la presència d'uns i altres s'ha anat multiplicant. I poc després de les sis de la tarda ja erenles que s'havien decidit a ocupar el carrer i tallar les principals vies de circulació de la zona.resumia una pancarta arrossegada per una mare i una filla.L'acció d'aquest divendres és l'inici d'un procés que es vol estendre i que pretén arrossegar, que els veïns mobilitzats consideren, els últims anys. Abans de tallar el trànsit, els veïns de la zona zero de l'enrenou -carrers Turó de la Rovira, Labèrnia, Marià Labèrnia, Gran Vista, Mulhberg i Doctor Bové- havien enumerat els greuges que els feien sortir al carrer."Aglomeracions nocturnes,, deteriorament de la zona forestal, agressions físiques". La llista, llegida per Fran Bernal en veu alta amb un megàfon, la validaven els veterans del barri amb cops de cap, per assentir.Pocs minuts després, aquell grup cada vegada més nombrós de veïns irrompria a la carretera del Carmel per fer el que en un principi havia de ser un tall tranquil i centrat en aquesta via. Els ànims i el convenciment estès entre els mobilitzats, però, que, ha acabat conduint-los a una marxa més diluïda i ambiciosa. A les set de la tarda ja col·lapsaven tot l'eix de la part alta del barri. Entre els carrers afectats hi havia ja Gran Vista, Calderón de la Barca i Santuari.Alhora que protestaven, els veïns es trobaven davant dels nassos els motius del seu pas endavant. Així, mentre el bloqueig popular es mantenia ferm -i duraria més d'una hora-. Els visitants, impossibles de confondre, amb el rostre pàlid i les bosses del supermercat plenes de begudes, intentaven passar el mal tràngol com podien. Mentrestant, en algunes d'aquestes tongades, els veïns els han fet saber explícitament que el fons de la protesta era la seva presència, si bé s'ha limitat aquest assenyalament a crits contra el turisme massiu i a la sorollada popular. Els turistes, al seu torn, buscaven tan ràpid com podien la via d'enfilar-se cap al turó i desapareixien.Els que no podien desaparèixer eren els vehicles encallats per la protesta al carrer Conca de Tremp. Entre ells, un Cabify. "Veus? Així sempre. Cabifys, Ubers, taxis. Es formeni els serveis del barri no es poden moure. I tot perquè han promocionat això i ara és una barra lliure", remarcava a peu de carrer el Juan, veí del carrer Gran Vista.La solució és difícil, coincideix tothom. Però ja no es quedaran de braços plegats. L'Ajuntament detalla aque jaque es desplega cada any a partir de l'1 d'abril, conscient del problema. Es tracta d'un control policial al carrer Mulhberg, la via d'accés principal des del Carmel cap al Turó de la Rovira, que només deixa passar vehicles de veïns i serveis. També fia la reducció del problema a la finalització del tancat que s'està instal·lant al voltant de les bateries antiaèries, que s'acabarà al maig. "Amb tot plegat creiem que", apunta la regidora del districte d'Horta-Guinardó,Però els veïns que han cridat a la mobilització els perceben com a passos insuficients o contraris a la línia a seguir. Així, demanen que es faci el mateix que al carrer Mulhberg a la resta de vies afectades amb més intensitat, i alhora plantegen. Consideren que és una iniciativa engegada sense consens i sense tenir clares les conseqüències d'aïllar un espai natural que sempre ha estat de lliure accés per a tothom. Entremig, apunten que es podrien activar altres possibilitats més assumibles, com. "La policia està per tot menys per això, sembla. Amb els manters, sí. Amb els turistes, no", lamenta David Mar, un altre veí.Sigui com sigui, la calma comunitària sembla allunyada, a hores d'ara, especialment perquè la primavera acaba d'arribar i les riuades de visitants encara es poden multiplicar. El consistori segueix de prop la indignació popular. Des del carrer, insisteixen.", ha resumit Rafa Bernal, donant per acabada la concentració que ha aturat el trànsit del barri.

