Li volien robar 13.000 euros... fins que va aparèixer un policia fora de servei

Und'Esquadra fora de serveique s'enduguessind'una dona. Els fets es van produir el passat dilluns al matí alcentre dei gràcies a l'operatiu improvisat que es va desplegar, es, de 46 i 21 anys, acusats d'un delicte de robatori amb violència.El policia va identificar-los perquè tenien una. Ràpidament, va avisar el cos, que es va desplaçar amb quatre agents més de paisà. Aquests es van distribuir per la zona i van poder presenciar com van abordar la víctima. Tal com ha indicat la policia catalana, quan la dona sortia d'una botiga, un la va agafar i li va posar, mentre l'altre l'escorcollava i li reclamava els diners.Aleshores, els policies es van apropar i van reduir-los, tot i que ellsTots dos van quedar, finalment, detinguts. Els agents van descobrir que la víctima era una treballadora d'un establiment comercial i duia la recaptació dels dies anteriors per ingressar-los al banc. La dona va ser traslladada a un centre sanitari per molèsties al coll i per haver patit unEls dos arrestats van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció de guàrdia de Sabadell el passat dimecres, és a dir, dos dies després dels fets.i l'altre ha quedat en llibertat amb càrrecs.

