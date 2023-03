El govern espanyol posa fi a la dispersió dels presos d'ETA

Reaccions polítiques

Elha completat l'apropament de tots els presos d'ali a Navarra, posant fi a la dispersió en diferents centres penitenciaris de l'Estat. En concret, el govern espanyol ha autoritzat aquest divendres el trasllat de cinc presoners vinculats amb l'organització terrorista, sent un d'ells un dels autors de l'assassinat defa 25 anys.La fi de la dispersió de presos d'ETA va iniciar-se el 2018, arran de l'arribada dea la presidència del govern espanyol. El ministresosté que aquest procediment d'apropament compleix amb la legislació penitenciària un cop s'ha derrotat la banda terrorista.D'aquesta manera, segons el balanç de l', ara hi ha 164 condemnats pel seu vincle amb ETA en presons deli 11 més a. Amb això, dels 176 presoners implicats en la banda terrorista, només una queda pendent de ser traslladada. Es tracta de, que va ser extradida des dei es troba en presó preventiva aEn conèixer-se la decisió, el coordinador general d'EH, ha mostrat la seva "alegria continguda" davant del final de la política de dispersió "que mai no s'hauria d'haver posat en marxa", i ha apostat per un futur de "reconeixement i reparació" de totes les víctimes, i un horitzó sense presos. Al seu torn, el president del PP basc,, ha afirmat que el president de l'executiu estatal "ha pagat la primera part de la factura" a Otegui.

