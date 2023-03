El president del PSG obre la porta a comprar un club espanyol

Eren rumors, però ell mateix els ha confirmat. El president delobre la porta a irrompre al futbol espanyol comprant un club històric. I és queveu com a una "oportunitat" apoderar-se de la propietat del, actualment a la segona divisió i en hores baixes tant a nivell futbolístic com institucional.En un acte del diari Marca, Al-Khelaïfi no ha volgut confirmar l'interès pel club andalús, però també l'ha negat: "Estem buscant, és un club fantàstic, una grani passen per una situació molt dura", ha assegurat el president del PSG, que s'ha preguntat per què no aprofitat l'oportunitat si sorgeix.Esportivament, el Màlaga es troba en una situació de màxim perill. Quan falten deu jornades per acabar la, els andalusos es troben en 20a posició, en zona dei a deu punts de la. Val a dir que malgrat un possible canvi de mans, tot quedaria en, ja que l'actual propietari del club com el president del PSG són nascuts al país asiàtic.

