Aquest és el país on les primeres cites gairebé sempre acaben en sexe

On prefereixen les dones acabar les trobades?

Les males llengües aconsellen no ficar-se al llit amb algú fins a la tercera cita, tot i que en ple segle XXI ja sabem que, mentre hi hagi consentiment i desig, mai és massa tard ni massa d'hora. De fet, hi ha un país que s'ho pren al peu de la lletra. Allà, pràcticament sempre les primeres cites acaben en sexe. Ho ha demostrat un estudi de l'empresa especialitzada en dating Victoria Milan La mostra han estat més de 5.000 dones de diferents nacionalitats. A totes i cadascuna d'elles se li ha preguntat, aproximadament, quant triguen a ficar-se al llit amb algú, quines circumstàncies s'han de donar perquè això passi i on el porten.D'aquesta manera, van descobrir que a(1,58),(1,68) i(1,72) no perden el temps i triguen només una cita a enredar-se als llençols. "Als nostres increïbles membres del nord els encanta tenir aventures eròtiques i no perden el temps", va expressar el fundador de l'agència al The Copenhagen Post Sigurd Vedal. El curiós del cas és que Espanya ocupa una posició en el top 10. Concretament, se situa en el número sis. Per davant, té Noruega (1,77) i Suècia (1,99).a tenir sexe amb un nou amant.Una altra dada interessant és que el 57% de les franceses prefereixen que la cita acabi a la casa de l'acompanyant, mentre que les daneses i les noruegues prefereixen que la trobada acabi en una habitació d'hotel. Això sí, segons la recerca, les dones d'aquests païsosÉs una decisió que prenen al llarg de la vetllada segons com són d'atentes les parelles amb què queden. "No es tracta de com siguin d'atractives, el borratxes que estiguin o el temps que faci que no tenen relacions", precisa la investigació.

