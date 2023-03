Investiguen un monitor del Liceu Francès de Barcelona per agressió sexual a dues menors

Presumpte cas d'agressió sexual alde. Elsinvestiguen un monitor del menjador de l'escola arran de les denúncies presentades per les famílies de dues menors de cinc anys.L'home hauria fet tocaments a les dues, segons ha avançat el digital ElCaso, i els agents de lahan decidit obrir una investigació per esclarir els fets. El cas es manté sota secret d'actuacions.​Fonts policials han assegurat no tenir constància que hi hagi més denuncies i han afirmat que no hi ha hagut. Els Mossos insisteixen que no està clar què ha pogut passar i demanenPer altra banda, segons ha explicat a Betevé l'empresa, per la qual treballa el monitor, l'home ha estat suspès cautelarment de feina, però no de sou a l'espera que avanci la investigació dels Mossos.

