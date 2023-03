Barcelona enforteix els projectes d'economia social i solidària

Enfortiment

La nova convocatòria delté un pressupost d’per a iniciatives que fomentin activitats d’interès públic o social a Barcelona. La novetat principal d’enguany és que les subvencions s’obren als projectes deEls ajuts poden cobrirde cada projecte, i poden arribar fins a un màxim de 50.000 euros per a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús. Hi ha tres modalitats de subvencions:i transformació d’altres formes jurídiques preexistents en cooperatives.i escalabilitat de les iniciatives d’economia social i solidària per enfortir-ne la viabilitat econòmica.: innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci.: transformació digital d’empreses dedicades a l’economia social i solidària de Barcelona.de segon nivell i superior: projectes promoguts per entitats de l’economia social i solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior (que aglutinin un grup d’entitats), que contribueixin al desplegament de l’estratègia BCN ESS 2030 i tinguin com a destinatàries les seves entitats sòcies.Creació, desenvolupament i enfortiment d’i clústers d’economia social i solidària.. Hi poden optar les cooperatives que ostentin un títol de domini sobre un solar o finca plurifamiliar per rehabilitar íntegrament, ubicada a Barcelona. Com a mínim, el 50% dels habitatges previstos han de destinar-se a habitatges de protecció oficial.Enllaç per accedir al tràmit per demanar la subvenció per presentar sol·licituds: fins al 13 d’abril

