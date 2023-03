Quant cobren els jugadors de la Kings League?

és una de les preguntes més recurrents (i des de fa anys) que està relacionada amb el món de la creació de contingut a internet. Des dt del panorama, tots reben aquesta mena de preguntes. I evidentment no podia ser menys que la qüestió econòmica saltés a la, l'esdeveniment més rellevant del panorama online de la temporada.Deixant de banda les xifres astronòmiques d'streaming,, molts aficionats volien saber quant arribarien a cobrar els jugadors dels seus estimats equips. Com fi això fos el mercat de fitxatges del futbol clàssic. Doncs bé, des del gener que sabem, aproximadament, quant cobraven els integrants dels 12 clubs.En un principi, es va afirmar que tots aquells jugadors amateurs o semiprofessionals que van accedir als equips a través del Draft cobraven 75 euros per partit: és a dir, uns 300 euros mensuals per participar. Ara, però, aquesta xifra ha quedat matisada per una informació de Catalunya Ràdio. L'emissora pública catalana assegura que els jugadors draftejats de la Kings cobren 68,75 euros per cada enfrontament, que suposarien uns 275 euros al mes (en el cas de jugar quatre partits).Aquest salari no s'aplica als jugadors anomenats 11 i 12, que solen ser reservats per a perfils d'exprofessionals o estrelles. En el cas del número 11, és la posició especial fixa a la plantilla de cada equip. En el 12, a diferència de l'anterior, és rotatiu i poden venir qualsevol mena de jugador, perfil o carisma. Hi han passat des de

