Aragonès reclama a Sánchez que el traspàs de Rodalies culmini «aviat» i amb «inversions»

B-23: un "èxit"

El president de la Generalitat,, ha tornat a reclamar a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, que el traspàs deculmini "aviat" i que vagi "acompanyat de les inversions necessàries". Així ho ha dit el cap de l'executiu durant l'acte d'inauguració de les obres del carril bus d'entrada a Barcelona per la B-23, al qual ha assistit Sánchez.Aragonès ha lamentat les últimes incidències a Rodalies, la darrera aquest divendres a Martorell, i ha urgit a culminar elde les competències a la Generalitat. "Cal anar acompanyat d'inversions", ha matisat tot subratllant que el mer canvi de titularitat no "garanteix res". "Així ho reclamen els ciutadans que cada dia agafen el tren amb el neguit de si passarà alguna cosa", ha afegit. El president ha afirmat que té tota la disposició de col·laborar per arribar a acords amb les "".A preguntes dels periodistes, la ministra Sánchez ha defensat que el primer que cal fer és parlar de ladels recursos econòmics i que el Govern signi el contracte programa. "És una anomalia que s'estigui funcionant sense un contracte programa que permeti participar molt més", ha reflexionat en veu alta tot reclamant "anar a pams". Per aquesta raó haa Aragonès a asseure's a la taula de treball per parlar d'aquesta gestió.Sobre la petició de compareixença d'ERC al Congrés dels Diputats de la ministra pel traspàs de Rodalies i les diferències d'execució entre Catalunya i Madrid, ha dit que desconeix els termes de la petició i ha defensat que no té sentit comprar regions diferents. "L'important és demanar disculpes als usuaris per les moltes incidències que s'estan produint per les obres que estem fent", ha considerat tot subratllant que des del 2020 han executat més de 1.000 milions d'euros en obres. "Estem invertint com mai a", ha conclòs tot afegint que alstambé hi ha incidències.Sobre la B-23, la ministra ha destacat que els treballs són un "exemple més" de "l'èxit" de la col·laboració institucional entre el govern espanyol i la Generalitat. "Devem als ciutadansper abordar els desafiaments que tenim com a societat", ha dit. "Si hi ha problemes, els solucionem, i si no n'hi ha, no els generem", ha demanat. Els treballs pel carril bus costaran 20 milions d'euros i duraran uns 29 mesos.

