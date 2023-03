El Festival de Pedralbes canvia de vida: es dirà Alma i serà al Poble Espanyol

Canvi de vida radical per al. Concert Studio, l'empresa que l'ha estat fent els darrers anys,de Barcelona amb un altre nom,. El certamen celebrarà la primera edició aquest estiu i tindrà llocAixí ho ha anunciat aquest matí la promotora a les xarxes socials amb un vídeo gravat als jardins del Palau de Pedralbes.La programació, que es farà pública aquest dimarts, inclouràen la línia de l'esdeveniment musical que Concert Studio feia fins ara als jardins de Pedralbes. es va adjudicar l'organització del festival musical al Palau de Pedralbes en el concurs públic de la Generalitat. La decisió posava fi a un periple que cuejava des del 2020. El festival mantindrà la barreja de música, restauració i entreteniment per a tots els públics.Segons el director de Concert Studio, que considera Alma l'onzena edició de Pedralbes,: "Es trasllada". "Els festivals tenen ànima. L’ànima és a les persones, al talent, a l'interès, a la il·lusió, a la iniciativa, al somriure, a l'educació, a la manera de fer dels que hem fet el Festival Jardins Pedralbes. Allà ens trobarem d'aquí a res, aquest mateix estiu", ha detallat.també ha fet referència a la situació per la qual ha passat el festival les darreres setmanes agraint el suport que ha rebut per part del públic. “Soc aquí per dir-vos especialment moltes gràcies. Gràcies per aquests deu anys que han estat tan importants a la nostra vida, a la dels meus companys i també una mica a la vida de Barcelona, ​​on hem pogut fer un projecte tan bonic i tan estimat gràcies a tots vosaltres. Però, sobretot, vull donar les gràcies a milers de vosaltres pel suport d'aquests darrers dies”, ha reblat.l concurs públic per adjudicar l'organització del, la promotora que va aconseguir la puntuació més alta. S'imposava, així, a les altres tres candidates: Concert Studio –responsable del festival durant les deu edicions de vida-, Big Tourism -més coneguda amb el nom de Doctor Music-, i Proactiv. El permís d'ocupació tindrà una durada de tres anys (2023, 2024 i 2025), entre el 19 de juny i 2 d'agost.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor