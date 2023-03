Desarticulen una banda dedicada a l'estafa del «fill en problemes»

Agents dehan detingut entre Lloret de Mar (Selva) i10 integrants d'unadedicada a les estafes a través del mètode del "fill en dificultats". Seguint aquest modus operandi, els delinqüents es feien passar per fills de les víctimes i els demanaven diners a través d'un missatge de WhatsApp.Els deien que el seu telèfon s'havia fet malbé i que podien escriure'ls en el nou número, que suposadament era d'un amic. Mai parlaven per telèfon per no descobrir-se id'entre 2.500 i 3.000 euros. La investigació, que continua oberta, es va iniciar després que el cos rebés nombroses denúncies. No es descarten noves detencions.La majoria dels detinguts són de Lloret de Mar i entre els integrants de l'organització arrestats, hi ha l'encarregat de la captació de joves d'entre 20 i 30 anys per dur a terme aquestes estafes. El paper dels captats era fer de "". És a dir, rebre els diners estafats de la víctima a canvi d'una compensació econòmica per part de l'organització. D'aquesta manera, es dificultava el rastre dels diners i la identitat dels estafadors. També es demanava a la víctima feramb el mateix objectiu. Després de diverses gestions, els agents han aconseguit seguir el rastre de les transferències que havien fet les víctimes i detenir els estafadors.

