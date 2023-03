Crisi al govern dels jutges: els vocals progressistes mantenen la pressió per renovar el CGPJ

El sector progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s'ha reunit aquest divendres i ho tornarà a fer dimarts vinent per prendre una decisió sobre una possible dimissió en bloc per intentar forçar la renovació de l'organisme. Fa més de quatre anys que el CGPJ, controlat per una majoria conservadora des de 2013, té el mandat caducat, però el PP bloqueja les negociacions amb el PSOE per renovar-ne els vocals. La reunió d'aquest divendres ha obert el debat i només hi han assistit cinc dels vuit vocals progressistes:El sector progressista del CGPJ considera queque l'organisme continuï sense renovar-se i faci des de 2018 que està en situació d'interinitat. Ara bé, sobre la dimissió en bloc,. Durant la propera setmana hi haurà contactes amb la reunió de dimarts. De moment, qui sí que ha presentat la dimissió és la vocal Concepción Sáez, a través d'una carta enviada fa uns dies al president suplent del govern dels jutges, Rafael Mozo. "Considero inútil jurídica i políticament la meva continuïtat en aquest escenari de radical i potser fins i tot irreversible degradació de la institució", va dir.En el ple es farà dijous i s'abordarà la qüestió de la dimissió dels vocals progressistes, amb la presència també dels deu vocals conservadors. Per renovar el CGPJ cal una majoria reforçada al Congrés dels Diputats, i. Els populars bloquegen el canvi perquè suposaria perdre poder en un organisme rellevant en l'entramat judicial espanyol, perquè és l'encarregat de designar els jutges dels principals tribunals espanyols.Precisament per evitar que el govern dels jutges, els conservadors, continuïn designant magistrats, el PSOE va reformar el CGPJ per tal que no pugui fer nomenaments (excepte els de magistrats del Tribunal Constitucional). Això implica que els principals tribunals de l'Estat vagin perdent capacitat operativa, perquè aquelles vacants no es poden substituir. L'expresident del Poder Judicial,, va presentar fa uns mesos la dimissió un cop constatat el fracàs de les negociacions entre socialistes i populars per desencallar la situació al CGPJ.

