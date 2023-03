La Kings League es prepara per assaltar el Camp Nou i rebentar internet

Quan comença? Horaris de la Kings League

Tots els horaris dels tres dies Foto: Kings League Competition

Quins equips juguen?

Artistes convidats: qui cantarà al Camp Nou?

La final per TV3

Rècord i helicòpter

I tant que ho faran.prepara un espectacle aquest diumenge que pot rebentar internet. Els streamers es reuneixen aquesten un esdeveniment sense precedents per a la comunitat deque consolidarà una marca que va començar entre dubtes i expectatives molt altes. Fins i tot amb mofes, provinents de sectors tan immobilistes com el de la Lliga ambal capdavant. Que era un circ, afirmava el president de la competició espanyola de futbol. En audiència,en desenes de partits, carregats de sorpreses, estrelles retirades, dinamisme i una nova manera de retransmetre esport. De manera estrident i més esbojarrada, sí. Però que representa una fórmula triomfadora.La Kings Leaguea l'estadi blaugrana, amb, per ara, més de 70.000 localitats venudes. Show musical, amb batalla de galls inclosa, i futbol a dojo mesclat. Què vol dir això? Espectacle, bromes, intensitat, interacció amb el públic i una infinitat de sorpreses. Segurament serà una bomba d'audiència a nivell de plataformes.Un cop consolidada la marca, l'èxit de l'esdeveniment del Camp Nou serà el tret de sortida per a una línia de noves competicions que acabaran de consolidar un públic que ja ha decidit abonar-se a tot el que li llanci la Kings.El gran esdeveniment ja ha començat aquest divendres, amb els enfrontaments de quarts de final que decidiran els quatre equips que arribaran a la Final Four de diumenge. Per mantenir el hype, la Kings prepara per dissabte amb uns entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper, firmes de merchandising (que es ven a la botiga del Barça), un tour per l'estadi i una roda de premsa posterior.L'esdeveniment ja, amb l'arribada dels jugadors. Obriran les portes de l'estadi a partir de dos quarts de tres i la Final Four començarà a les quatre de la tarda.Divendres es van decidir els quarts de final, que han certificat els quatre equips que trepitjaran la gespa del Camp Nou:, presidit per, que està presidit per., que presideix el català; i., presidit pel més que conegut. Tots quatre lluitaran pel primer títol de la Kings League.Una de les novetats més destacades de la Final Four de la Kings seran les actuacions musicals. Apareixeran dos artistes urbans argentins de màxima repercussió mundial:i. Tots dos triomfen a tot el planeta, especialment a l'estat espanyol i a Llatinoamèrica, amb la nova onada de música urbana.Després, l'altra gran novetat:. Quatre dels improvisadors més importants d'Espanya faran una competició d'exhibició al Camp Nou. Tots ells són campions de diverses competicions:La Kings League gaudirà d'un aparador immillorable per a la final. L'escenari que ha vist en primera persona gestes esportives inoblidables i que han trepitjat els millors jugadors de futbol de la història, ara lluirà davant les càmeres de la plataforma d'streaming. I també davant les de TV3. Elva avançar que la televisió pública catalana ha arribat a un acord amb Gerard Piqué per retransmetre els partits que determinaran qui esdevé el primer guanyador del campionat. Si bé, ho hauran de fer en diferit, una vegada acabi la final. Així, els partits només es podran seguir en directe pel canal de Twitch de la competició.Els presidents dels quatre clubs que es juguen el campionat i Piqué arribaran amb helicòpter al Camp Nou i durant la tarda de diumenge es farà el possible per assolir un rècord Guinness.El de grup de persones més gran amb màscara, que tindrà la forma del logotip de la lliga de futbol 7.

