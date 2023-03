A la noia del Poble Espanyol la van colpejar al cap amb una pedra per agredir-la sexualment

La víctima de l'agressió sexual al Poble Espanyol de Barcelona la matinada del 10 a l'11 de març -la primera de les dues que va haver-hi aquest cap de setmana- va ser. Fonts pròximes al cas han explicat que, després de l'agressió, la noia va tornar per demanar ajuda a la discoteca Input, on havia estat de festa, i allà la va atendre el director del local.L'agressió va ocórrer al voltant de les 5:00 de la matinada dins del recinte del Poble Espanyol, en un carrer fosc, i la víctima és una. A la zona hi ha càmeres de seguretat i fonts delsd'Esquadra han explicat a Europa Press que mantenen oberta la investigació del cas. La causa s'investiga al Jutjat d'Instrucció número 31 de la capital catalana i, de moment, no hi ha cap detingut pel cas.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor