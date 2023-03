Opacitat i dubtes: l'Ajuntament esquiva aclarir el futur comercial i hoteler a l'Estació de Sants

Les explicacions de l'Ajuntament, a mitges

Fragment del PEU de l'Estació de Sants.



Propostes del comerç local i la "por" a un projecte tancat

El futur de l'guarda un gran secret, més enllà del gran projecte anunciat fa mig any . Al marge dels nous accessos que hi haurà, de la desaparició de la parada de busos, de l'ampliació dels vestíbul i de la renovació de l'entorn, hi ha un element crucial que els responsables del projecte es resisteixen a revelar: què passarà ambque el Pla Especial Urbanístic (PEU) preveu ampliar a l'estació, en matèria de botigues, oficines i usos hotelers?, davant les possibles operacions que se'n puguin derivar. També pels ecos de comerços que ja s'ha anunciat que arribaran , segons els mateixos arquitectes del projecte. Contra això,En diverses ocasions, durant la presentació de la transformació de Sants Estació -llargament esperada- s'ha fet referència al fet que quan s'enllestís el projecte, cap al 2030, hi hauria. Tanmateix, la triple incògnita és el quan, l'on i el què.El Pla Especial Urbanístic que contempla el futur de l'estació fa dues dècades que preveu que la transformació futura de la infraestructura inclogui un increment de prop de 73.000 metres quadrats dedicats al sector terciari (comerç o oficines) i hoteler. Aquesta quantitat de superfície. També és més gran que el Camp Nou.Tanmateix, que hi hagi això previst no implica que s'hagi d'executar en aquesta nova versió de l'Estació de Sants. El focus de tensió, però, és que no s'hagi aclarit encara què s'hi farà, amb aquesta possibilitat, ara que ja està en marxa la remodelació de l'estació. "Si Adif no té un projecte, té un avantprojecte. I l'Ajuntament té l'obligació de tenir-ne coneixement. Però fan com si res", exposa el president de l'eix comercial de la Creu Coberta, Lluís Llanas. "Ens estem trobant, afegeix el dinamitzador de la mateixa agrupació comercial, David Jericó, que detalla que aquesta mateixa setmana han entrat una instància municipal.El que està en joc és canviar el futur comercial d'un entorn fronterer entre l'Eixample, Sants-Montjuïc i les Corts. "Seria un impacte brutal" i "volem saber els metres totals de l'espai comercial que aparegui, no només les botigues, sinó tota la infraestructura", reivindiquen des del comerç de proximitat de la Creu Coberta. "I si hi arribés un nou projecte ple de comerços i franquícies, seriaper als eixos de l'entorn", afegeix Lucía Reina com a vicepresidenta de Sants Establiments Units, que recorda que ja tenen a prop el centre comercial de Les Arenes.Davant d'aquesta realitat, aquesta mateixa setmana Esquerra Republicana va demanar a l'última comissió d'Economia i Hisenda del mandat al govern municipal que preparésque detallés quantes noves botigues i de quin tipus apareixerien en els 72.000 metres contemplats en el pla. Tanmateix, la resposta va ser negativa.. No hi ha cap espai ni nova superfície d’oficines ni hotelera", va remarcar la regidora de Comerç,També va sentenciar que "no està previst ara com ara individualitzar-los i començar a executar usos comercials nous. El comerç que hi ha ara quan es faci la nova estació es mantindrà, però". Aquesta afirmació, que resol que no hi haurà cap nou ús comercial amb la nova estació, hauria de calmar els neguitosos. Ara bé, xoca frontalment amb altres comunicacions municipals.De fet, mesos enrere, en una presentació conjunta d'Adif i Ajuntament amb els mitjans sí que es va apuntar que apareixerien nous espais comercials quan s'acabés la remodelació. També durant el procés participatiu del projecte s'havia traslladat als eixos comercials l'arribada d'alguna mena de comerç nou. I, de fet, aquesta mateixa setmana, fonts oficials de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat del consistori han expressat aque el quedurant la primera fase del projecte (2023-2026), però sobre el pas següent immediat (2026-2029)Les fonts municipals recalquen, això sí, que el projecte "no contempla en cap cas que a l'estació hi hagi un centre comercial" i puntualitzen que en el procés participatiu amb el territori "es va acordar" que. A més, també es va plantejar que hi hagi espais de treball -tipus coworking- que siguin tant per als usuaris de l'estació com per a "usos veïnals". També es recorda que el projecte ja incorpora una ludoteca oberta al públic, i queAlhora, se subratlla que la nova estació de Sants serà "un referent de la mobilitat de futur: sostenible, integrada en el nou model urbà de la ciutat i orientada al ciutadà".Aquestes idees, però, deixen ple de dubtes els comerciants, així com l'oposició política, que també ha exhibit el poc coneixement que es té sobre què se'n farà del projecte. A preguntes d'aquest diari sobre si s'esgotarà la possibilitat d'afegir 72.807 metres quadrats d'usos terciaris a l'estació, si se'n renunciarà a una part, com s'ubicaran o si hi ha cap, el consistori ha preferit no fer declaracions.Mentrestant, el comerç local sospita que les seves propostes -com la d'ubicar els nous establiments després de la validació del tiquet, com passa a l'aeroport, per limitar l'efecte sobre el veïnat i els visitants- no tindrà recorregut. "Teníem el compromís d'Adif i Ajuntament que quan tinguessin els metres i els comerços que posarien ens convocarien. Ha passat un any, han presentat el projecte, i no ens han convocat per res", apunta Lucía Reina. Fonts de l'empresa pública d'infraestructura ferroviària, contactades per aquest diari, tampoc no han aportat cap afegitó., resol la portaveu de Sants Establiments Units.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor