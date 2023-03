L'assassinat en un karaoke de Madrid, resolt: condemnat el criminal a 18 anys de presó

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnatun compatriota xinès en el transcurs d'una baralla a l'interior d'un bar d'Usera i ferir tres ferits més. Així consta en la sentència que sorgeix del tribunal, aquest mateix divendres, en què es condemna l'home per haver comès un delicte d'homicidi, un delicte d'homicidi de grau de temptativa i dos delictes de lesions amb instrument perillós en haver-se provat que va ser l'autor responsable de la mort d'una persona i per ferir greument tres més amb una arma blanca.D'acord amb el veredicte del jurat popular,, l'ara condemnat es trobava en un establiment d'oci al carrer Gumersinda Rosillo quan es va veure involucrat en una baralla amb altres ciutadans, també d'origen xinès com ell.En plena topada,, va un jove de 26 anys, i, amb la intenció de posar fi a la seva vida,, i li va provocar una ferida mortal. A continuació, va continuar amb la seva agressió i, emprant igualment l'arma tallant.La sentència, que encara no és ferma i contra la qual es pot interposar recurs d'apel·lació davant la Sala Civil i Penal del TSJ de Madrid, també estableix un conjunt d'indemnitzacions en concepte de responsabilitat civil que

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor