Estrenen la primera planta solar fotovoltaica flotant de Catalunya

L'energia fotovoltaica flotant és una realitat cada vegada més estesa arreu del món. Tanmateix, tot just s'acaba d'estrenar la primera instal·lació a Catalunya. S'ha realitzat a l'empresa Atens, ubicada a la(el Tarragonès), i consisteix en unaformada percol·locats sobre una bassa dede 1.745 metres quadrats.Aquesta instal·lació permetrà a la companyia dedicada a laestalviar-se un. L'empresa bagenca responsable del major projecte d'autoconsum del país - ha estat l'encarregada del. Un dels seus fundadors, Manel Romero, destaca l'd'aquest tipus d'estructures eni assegura que ja estan treballant en lad'una nova planta a l'Alt Penedès.A diferència de lessobre el terreny o damunt de les, en què s'utilitzen contrapesos perel, en el cas de lesflotants els panells es col·loquen sobre unes peces de polietilè d’alta densitat que es mantenen sobre la superfície de la. Segons ha remarcat Romero, les plaques són les mateixes.El cofundador de Sud Renovables considera que aquest tipus d'estructures són una "molt bona alternativa per créixer en energia solar". "A Catalunya tenim dificultats per fer instal·lacionssobre el terreny, perquè no tenim grans extensions, hi ha mésper minimitzar l'impacte visual i es vol preservar molt més els espais", argumenta.L'empresari creu queté "molt" en la instal·lació d'aquesta nova estructura, ja que "tenim moltes". "Només al canal Segarra-Garrigues, per exemple, hi ha més de 34 basses de gran superfície", detalla Romero, qui creu que les plantes fotovoltaiques flotants també podrien ubicar-se en. De fet, des de Sud Renovables ja treballen en l'elaboració d'unper conèixer el nombreque podrien acollir aquest tipus d'instal·lacions a Catalunya.A banda de lade, Romero també subratlla altres beneficis com son la millora de la qualitat de l'aigua,de la sevaen més d'un 80%, així com l’abaratiment dels costos d’infraestructura, ja que es redueix lad’algues. A més, augmenta entre un 10% i un 15% l’del sistema fotovoltaic, gràcies a l’efecte de refrigeració sobre els, segons la instal·ladora.Un conjuntque comparteixen des de l'empresa Atens. La seva CEO, Veronica Cirino, destaca que aquesta nova instal·lació els permet "millorar elde", sobretot, en un moment de sequera com l'actual, així com abaratir els costos deMalgrat que as'hagi instal·lat aquest 2023 la, es tracta d'una estructuraen països amb grans masses d'aigua com son la, Taiwan o l'Índia.A Europa destaca el cas de, que l'any passat va estrenar la planta més gran del continent a l'embassament d'Alqueva, a la conca del riu Guadiana. Energies de Portugal va invertir 6 milions d'euros en una instal·lació dei fins a 5 MW de potència. La instal·lació, que va tardar set anys en ser realitat, només és accessible en barca.Tot i així, des derecorden que el govern espanyol ja treballa en l'elaboració d'un "reial decret per possibilitar lad'infraestructuresal voltant d'un centenardel domini públic hidràulic amb la voluntat d'augmentar la capacitat de generació elèctrica d'origen renovable".

