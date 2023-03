Apitxat: reivindicar el contingut en català a TikTok és possible (i rendible)

Lesmouen el món. En l'última dècada, l'explosió dels continguts creats en plataformes com YouTube, Instagram o la recent Twitch han generat un impacte planetari sense precedents i els joves, adolescents i menors han modificat el seu consum audiovisual nodrint-se de nous llenguatges, formats i continguts que no troben a la televisió convencional. El, però, viu unaal món digital. I encara més els seus dialectes. Per aquest motiu, el, conegut com a, defensa l'ús del valencià amb vídeos humorístics aEs defineix com a, i els vídeos que pública ho expliquen. Compra i prova paelles de tot arreu, vagi on vagi, per comentar-les i criticar-les gràcies als seus orígens, el País Valencià.és el seu fort i l'explota massivament als vídeos que publica a les seves xarxes socials, on també anuncia la seva". Què vol dir? Una, l'apitxat, típic de la zona central del País Valencià. Ah!, i a més és quasi metge.

