El primer gran incendi de l'any al País Valencià crema 2.000 hectàrees i desallotja vuit poblacions

La meteorologia no ajuda en l'extinció

El foc declarat aquest dijous a, entre el País Valencià i l'Aragó i que afecta també la província de Terol, jai ha obligat a desallotjar una residència de gent gran i de persones amb mobilitat reduïda i fins a vuit poblacions: Vilanova de la Reina, la Font de la Reina, la Pobla d'Arenós, Montanejos, Aranyel, Montant, Pedania Els Calpes (la Pobla d'Arenós), i Els Cants i la Monzona. Tal com ha informat l'Institut Armat,i aproximadament un centenar han passat la nit a poliesportiu de la zona, cases rurals i albergs proporcionats per la Creu Roja. D'altres, han optat per dormir a casa de familiars o segones residències.Segons la informació que ha transcendit, la hipòtesi amb més pes a hores d'ara és que, però també de l'estat del terreny. Els boscos de pins del territori estan molt secs i a més a més són difícils d'accedir, per la qual cosa han cremat ràpidament. Aquest any hidrològic està resultant especialment sec a la zona, des de l'1 d'octubre de 2022 s'han acumulat 130 litres per metre quadrat, que és la meitat del normal en aquests sis mesos.La nit ha estat tranquil·la. Ara, el que falta és saber com evolucionaran les flames al llarg del dia. La predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) és que bufi un fort, amb ratxes de 40 km/h, cosa que podria dificultar les tasques d'extinció. A banda d'això, les temperatures també continuaran sent altes,, més alta en el fons de les valls, i la humitat descendirà per sota del 30%.De fet, segons ha explicat l'entitat en el seu compte de Twitter, les condicions meteorològiques desfavorables, sobretot tenint en compte la, han estat precisament les que han propiciat la ràpida propagació de l'incendi forestal. La màxima del dijous a la zona, de gairebé 25 graus, és uns 10 graus superior al normal d'aquestes dates, més pròpia de meitat de juny.A hores d'ara, hi ha tresa la circulació: la CV 207 PK 13 (la Font de la Reina) sentit Vilanova de la Reina; la CV 208 PK 0 tots dos sentits; i la CV 20 PK 52 Montanejos, sentit Terol.

