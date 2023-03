Elena Gadel es confessa: «La música que m'enamora és el flamenc»

Sobre Eufòria

La cantant, compositora i una de les cares visibles del programa Eufòria de TV3 , publica aquest divendres l’EP(Música Global), nou anys després de la publicació del seu anterior disc Delicada, de l’any 2014. Gadel assegura quei reconeix que ara s’atreveix a cantar amb una sonoritat que recorda al flamenc. “La música que m’enamora, m’emociona i em fa moure és el flamenc i he trigat molt a adonar-me’n”, afirma en una entrevista amb l’ACN. El concert de presentació de l’EP serà el 30 de març a l'Auditori de Barcelona, dins el marc delGadel explica que les cinc cançons de l’EP, algunes cantades en català i altres en castellà, van néixer en època de pandèmia de la Covid-19. “Fa anys que no publico res i sempre havia fet la música amb un so molt acústic amb una guitarra i un cajón flamenc, i ara l’EP té un so electrònic”. La producció de les cançons de Et confesso, Niña eterna, La dona que em vesteix i Ganas locas de vivir és de Marc Parrot, i Lobo, de. La lletra, música i veu la signa la mateixa Gadel. El disc camina entre la cançó d’autor, el pop de producció electrònica i el flamenc.La cantant va fer les cançons amb guitarra i veu i va buscar la producció de Parrot. “Estava oberta a escoltar la seva proposta i em va portar a un lloc molt nou per a mi”. Tot i això, afirma que no marxa de la seva essència, que es basa, diu, en “la veu i l’ànima”. Gadel va estar un temps preguntant-se pel títol de l’EP i va arribar a la conclusió que la manera com se sent ara i el moment que està vivint és el que explica a la cançó La dona que em vesteix. “Parla sobre el moment d’aparador i d’imatge, i de, i també de buscar les meves arrels i allò que realment soc”, detalla.Els seus orígens, diu, són quan era petita i la família dels seus pares. Elena Gadel va néixer a Catalunya, però la seva mare és andalusa i el pare, extremeny. “Sempre m’ha agradat molt escoltar flamenc i mai m’he sentit capaç de cantar-lo, però ara m’atreveixo”. La compositoraal gènere i evitava cantar-lo. “He hagut de fer abans altres coses, treballar en teatre musical i en ficció per donar-me l’oportunitat de preguntar-me quina és la meva essència a l’escenari i què és allò que em fa créixer”. Gadel. Sí que té ja de moment una primera cançó que va més enllà de les cinc que acaba de publicar. “Depèn de com em vagi i depèn del moment, ara em permeto dubtar”, confessa.Gadel va participar com a jurat en la primera edició del programa Eufòria i també en aquesta segona. “L’artista viu una mica, quan ets més jove, de l’aprovació del públic i exposar-se de tal manera fent Eufòria, com va ser al seu moment Operación triunfo, és molt heavy. Has de tenir les coses molt clares i”, sent conscient que allò té un final. A banda d'això, Gadel avança que oferiràamb escenografia. “Explicarem una història a través de les cançons de l’EP i de temes antics passats per la producció de Parrot i alguna cançó que m’ha inspirat molt”.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor