El Kun Agüero explica que hauria de passar perquè Messi torni al Barça la pròxima temporada

Elassegura que si el president del Futbol Club Barcelona, Joan Laporta, "fa un pas" perquè Leo Messi torni al Barça, el capità de l'Argentina "estarà més a prop de fer-ho". En declaracions a la tertúlia prèvia a lade laque se celebrarà aquest diumenge al Camp Nou, el Kun ha deixat caure la bomba: ell creu que existeix una possibilitat al 50% perquè Messi torni a vestir-se amb la samarreta blaugrana.i s'hauria de retirar al Barça. Ara li dono un cinquanta per cent de possibilitats que torni", ha deixat anar Agüero, assegut al plató de la Kings al costat de Gerard Piqué, els Buyer, Ibai Llanos i companyia.El primer que va posar aquesta circumstància sobre la taula -la del possible retorn de Messi al Barça- va ser el periodista, també president d'un dels clubs de la Kings League.a afirmar que l'entorn de Messi ja parlaven sobre el possible retorn al Camp Nou.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor