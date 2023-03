Notícies del 23 de març de 2023

21:42 Junts per Tortosa i Junts per Catalunya concorreran en coalició a les properes municipals



Junts per Tortosa i Junts per Catalunya han acordat presentar-se en coalició a les pròximes eleccions municipals, segons un comunicat conjunt fet públic per les dues formacions. L'acord, afegeixen els dos partits, permetrà donar continuïtat al projecte que lidera l'alcaldessa actual del municipi, Meritxell Roigé. El pacte ha estat exposat a les assemblees dels dos partits aquest dijous a la nit. "És molt més el que ens uneix que el que ens separa", han afirmat fonts de les dues formacions, que alhora han assenyalat que el pacte "beneficia clarament" la ciutat.

19:06 El Parlament rebutja ampliar l'aeroport del Prat amb una pista sobre el mar



El Parlament ha rebutjat aquest dijous el projecte d'ampliar l'aeroport del Prat amb la construcció d'una tercera pista sobre la mar. La cambra s'ha posicionat així arran d'una moció presentada pels comuns que buscava materialitzar aquest rebuig. Han votat a favor de la moció ERC, PSC, Vox, comuns i CUP. En canvi, Junts, Cs i PP s'han abstingut.

18:58 El Parlament veu "urgent" convocar un ple monogràfic sobre el sistema educatiu



El Parlament ha aprovat per unanimitat el punt d'una moció de Junts que veu "urgent" que es convoqui un debat general en ple sobre l'educació i el sistema educatiu per tractar la qüestió "en profunditat". A banda, el ple també ha aprovat instar el Govern a executar i avaluar un pla de xoc per revertir l'abandonament i el fracàs escolar a Catalunya abans de l'inici del proper curs 2023-2024 "a través d'un ampli consens polític i social".

17:48 Glovo pacta amb la plantilla 140 acomiadaments a la seu central de Barcelona



Glovo ha pactat amb la plantilla 140 acomiadaments a la seu central al districte 22@ de Barcelona, set menys dels que s'havien plantejat inicialment. Segons el Col·lectiu Ronda, que assessora a part dels treballadors, s'ha acordat "no fer públic ni els imports ni els termes de les indemnitzacions". El despatx d'advocats s'ha limitat a qualificar el pacte com a "digne i satisfactori" tenint en compte que les extincions afectaven persones que, en la seva immensa majoria, tenien molt poca antiguitat de l’empresa, en alguns casos de tan sols uns pocs mesos. El cofundador i conseller delegat de la companyia, Oscar Pierre, va anunciar el 30 de gener que l'empresa retallaria un 6,5% dels llocs de treball, amb especial incidència a Barcelona.

14:28 Un duel inicial marcarà la gala d'«Eufòria» d'aquest divendres



La competició ja ha començat. I ho ha fet amb novetats sorprenents: 13 concursants van aconseguir passar la primera gala fa dues setmanes i ara n'hi ha dos a una zona de perill setmanal, un dels quals serà eliminat al principi de la tercera gala. Aquest divendres Eufòria torna a fer parada a les televisions del país per monopolitzar la programació de TV3 i seguir liderant l'audiència.

13:22 Junts registra una moció perquè el Parlament reprovi Campuzano pel cas de la residència de Santa Coloma de Gramenet



Junts ha registrat una moció perquè el Parlament reprovi el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, per la polèmica de la residència promesa a Santa Coloma de Gramenet en un acte electoral d'ERC a la ciutat amb el candidat a l'alcaldia Gabriel Rufián. En declaracions a mitjans, la portaveu de Junts a la cambra, Mònica Sales, ha lamentat l'ús "partidista i electoralista inadmissible" de les institucions. "Aquest nul respecte a les institucions no el volem tolerar", ha remarcat. A més, també s'ha queixat que la compareixença de Campuzano a la Comissió de Drets Socials –demanada per tots els grups parlamentaris menys ERC- no se substanciï fins el 24 d'abril, data que considerem "massa tard".

11:02 Serret critica les "polèmiques interessades i partidistes" sobre el viatge a Amèrica Llatina



La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha lamentat les "polèmiques interessades i partidistes" al voltant del viatge del Govern a Amèrica Llatina per "intentar menystenir contactes que s'han fet". En una interpel·lació en el marc del ple del Parlament, Serret ha defensat que amb el viatge "s'ha reforçat la cultura de cooperació" i "s'han consolidat les bones relacions" en aquesta matèria, especialment el "compromís" de la cooperació catalana amb el procés de pau a Colòmbia. Així mateix, també ha destacat que s'ha reforçat l'acció exterior amb les noves delegacions, l'anunci d'una nova a Colòmbia i la posada en marxa de la del Con Sud.

10:06 Illa veu sorprenent que el PP se salti "les seves pròpies normes de funcionament" amb Albiol



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat sorprès pel fet que el PP "se salti les seves pròpies normes de funcionament" amb l'exalcalde i candidat a Badalona, Xavier García Albiol. "Si un partit té un codi ètic i uns estatuts, ho ha de respectar", ha afegit Illa en una entrevista a SER Catalunya. El PP ha descartat adoptar mesures disciplinàries contra Albiol perquè considera que el seu cas "no té res a veure amb un cas de corrupció" sinó amb la seva "activitat administrativa" al capdavant de l'Ajuntament de Badalona. La Fiscalia l'acusa de prevaricació urbanística i ambiental per permetre la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil sense llicència a la comissaria de la Guàrdia Urbana.