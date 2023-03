Així sonen les tres cançons de Rosalía i Rauw Alejandro a «RЯ» (amb sorpresa inclosa)

RR pal mundo entero OUT NOW @rauwalejandro 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥https://t.co/I4ZVapTqz6 — R O S A L Í A (@rosalia) March 24, 2023

Vampiros

Promesa

Beso

RAUW ALEJANDRO LE DIO EL ANILLO DE MATRIMONIO A ROSALIA!! SE VIENE BODA🥹❤️💝💘 pic.twitter.com/2VoqNL6tQD — Rauw Postings (@rauwpostings) March 24, 2023

Una de les parelles del moment en l'escena musical és la que formensense cap mena de dubte. Tots dos han estrenat aquest divendres, de matinada, un petit disc de tres cançons que pretén fer un homenatge als seus tres anys de relació a través dels boleros, el reggaeton, l'erotisme i el romanticisme. Els tres temes,, es poden escoltar a totes les plataformes digitals i ja es poden veure els videoclips a través de YouTube., va ser promocionat la darrera setmana a través del canal de Twitch d, que va poder parlar una estona amb tots dos cantants. Ells mateixos van explicar que han treballat en aquest petit disc durant un any sencer i, fins i tot, ha generat certes tensions entre tots dos per com són de diferents de l'hora de treballar.En el videoclip deveiem una escena final que fa saltar una de les grans sorpreses de les parelles de celebritats:Podem veure com la cantant catalana, entre llàgrimes, ensenya l'anell que li ha entregat la seva parella porto-riquenya.

