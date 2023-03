Un miler de desallotjats en un incendi que crema més de 1.000 hectàrees a Castelló i Terol

Un incendi virulent que afecta, just a la frontera entre les províncies de, ha obligat a desallotjar un miler de persones d'aquest mateix poble, a més de Montanejos, L'Alqueria de Montanejos, L'Artejuela, La Font de la Reina, Los Calpes i La Pobla d'Arenós.El president de la Generalitat valenciana,, ha indicat que els efectius desplegats al lloc dels fets treballaran "durament" durant tota la nit per intentar "caminar cap a l'estabilització" del foc durant la jornada d'aquest divendres si les condicions meteorològiques, que són “millors” que fa unes hores, així ho permeten.Així ho ha explicat en declaracions als mitjans després d'assistir a última hora d'aquest dijous a una reunió de coordinació al Lloc de Comandament Avançat (PMA) de l'incendi forestal, on ha subratllat que el foc ha estat "molt voraç" al començament i ha tingut una acció "molt potent" que ha provocat que en "poc temps" el perímetre s'hagi situat entre les 800 i les 1.000 hectàrees.

