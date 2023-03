Nou tram de l'AP-7 amb la velocitat limitada a 100 km/h

El(SCT) limitarà la velocitat a 100 km/h a l'entreels divendres a la tarda, dissabte al matí i diumenge a la tarda i els camions hauran de circular per la dreta en aquest tram d'uns set quilòmetres. La mesura començarà a aplicar-se aquest mateix divendres en fase de proves i forma part del paquet d'accions que el SCT ha presentat aquest dijous per reduir laa l'AP-7.El pla es desplegarà entre el 2023 i 2025 amb unade 14,3 milions d'euros i, entre altres mesures, també preveu utilitzarper controlar els punts més conflictius i instal·lar nous radars a l', on la mobilitat ha augmentat un 26% des de l'alliberament dels peatges.Al novembre, ja va entrar en vigor el límit de velocitat de 100 quilòmetres per hora a l'AP-7 al tram Granollers-Papiol . En la mateixa línia, hi ha la previsió de rebaixar la velocitat al tram entre l'Ampolla i Calafat i al que se situa entre Altafulla i Constantí

