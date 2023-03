El jutge investiga Argimon pel retard en la vacunació de policies espanyols

El Jutjat d'Instrucció número 17 de Barcelona ha acordat prendre declaració en qualitat d'investigat a l'exconseller de Salut, per la presumpta implicació ende la Covid a guàrdies civils i policies nacionals quan eradel Departament. El magistrat també cita l'exsecretari general de Salut. El jutge subratlla que de les investigacions dutes a terme fins aradestinats a Catalunya.L'escrit del jutge també cita a declarar, en aquest cas en qualitat de testimoni, el tinent coronel de la Guàrdia Civil, responsable de la vacunació als agents de la Benemèrita a Catalunya, i a, coordinador i responsable del mateix procés al cos de la Policia Nacional. En canvi, el jutge no considera necessari interrogar els caps superiors de Policia de les quatre províncies catalanes, ni el general en cap de zona de la Guàrdia Civil, ni la delegada del govern, ni la seva cap de gabinet, ni el cap de gabinet del Departament de Salut,En el cas de Vergés, el magistrat subratlla que el seu testimoni no cal perquè fins ara. Al contrari, afegeix, consta que se li va interposar una querella criminal que no va ser admesa a tràmit. Cal recordar que els fets investigats van tenir lloc durant la. Alts càrrecs del Departament d'aquella època van assegurar al mateix jutjat 17 que el retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunyadels agents que havien de rebre les injeccions.Els sindicats policialvan denunciar els fets, i el desembre del 2021 la sala contenciosa-administrativa del TSJC va considerar que Salut havia retardat injustificadament la vacunació dels agents estatals per darrere dels mossos d'esquadra i policies locals. La Generalitat va presentar un recurs al Suprem, però l'alt tribunal espanyol va rebutjar també el recurs. A la mateixa sentència s'instava a buscar els responsables de la decisió de retardar la vacunació, fet pel qual el jutjat 17 va començar la investigació per la qual ara se cita a declarar Argimon i Ramentol.

