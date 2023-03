ha estat sancionat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), a causa de lade setze treballadors durant l'estiu del 2022 a l'Aeroport de Reus. Segons la companyia aèria, els contractes eventuals es van efectuar "per circumstàncies de la producció" en comptes de fixos discontinus i que ho va fer "dies després" de l'entrada en vigor de la nova reforma laboral. Aquest no es tracta d'un cas aïllat, l'empresa ja havia tingut problemes amb els treballadors abans.Segons un comunicat de les, la companyia podria arribar a pagarsi las'aplica en el seu grau màxim. A més, alerten que la situació podria repetir-se aquest estiu, ja que Ryanair preveu contractar onze treballadors en la mateixa condició d'eventuals.L'actuació de l'parteix de la denúncia exercida des de les CCOO fa uns mesos, per aquest motiu, el sindicat aplaudeix la resolució anunciada per inspecció. El delegat de Comisions obreres de Ryanair,, celebra que "la reforma laboral serveix per combatre les irregularitats del mercat de treball per part de les empreses i aconsegueix revertir aquestes situacions amb el suport de les organitzacions sindicals".Des del sindicat exigeixen a l'empresa que els contractes esdevinguin fixos discontinus i no eventuals per circumstàncies de la producció, encara que entenen que l'Aeroport de Reus "està condicionat a la temporada d'estiu". A més,alerta que es pugui, ja que hores després de la resolució per part d'Inspecció de Treball, aquest dijous, l'empresa els ha notificat que preveuen nous contractes eventuals durant l'estiu del 2023.

