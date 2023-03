Mite desmentit: la «tote bag» no fa cap favor al planeta

Less'han anat consolidant al llarg dels anys com l'alternativa a les bosses dea l'hora d'anar al. Es creu que és més sostenible per al medi ambient perquè són reutilitzables i, de fet, moltes marques han aprofitat que s'han posat de moda per crear les seves pròpies, amb eslògans o logos. Un estudi, però, ha desmentit el mite: no fan cap favor al planeta.Així ho explica la investigació de la(UOC), que apunta que caldria reutilitzar fins a 20.000 cops les també conegudes com aperquè realment es compensi l'impacte que comporta la seva fabricació. Per tant, dit d'altra manera, una persona hauria de fer servir la mateixa bossa cada dia durant 54 anys de la seva vida perquè realment ajudés a l'equilibri del medi ambient.I és que elés, segons l', el "cultiu més brut". Això es deu a factors com la despesa d'energia, d'aigua, l'ús de pesticides, l'impacte negatiu als treballadors, les aigües subterrànies i la qualitat de l'aire al voltant de les granges. A més, el cotó i els teixits barrejats amb PVC dificulten el procés dePer tot això, els experts consultats per laasseguren que les tote bag només acaben conformant una estratègia d'ecoblanqueig per part de les empreses per oferir una imatge de. El mite que fan un favor al medi ambient, doncs, ha quedat plenament desmentit a no ser que s'utilitzi la mateixa bossa durant 54 anys.

