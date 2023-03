Així sona l'himne d'Ernest Maragall per a les eleccions municipals

ja té cançó de campanya per a les. Els republicans han presentat aquest dijous l'himne que acompanyarà els actes de la formació durant els següents mesos, fins a arribar al 28 de maig. '' és el nom del, que s'allarga més de tres minuts.La cançó incorpora diferents estils musicals com ara la rumba catalana, el trap, l'ska, el pop i el folk. La lletra, al seu temps, inclou de manera resumida elque defensa ERC, fent al·lusió a carpetes com la defensa dels drets i les llibertats, el feminisme, la neteja i la seguretat, la justícia social i la sobirania de Barcelona enfront dels poderosos.La cançó està disponible a les principals plataformes de música en streaming, com ara Spotify o Youtube.

