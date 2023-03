​Què és la fragilitat? La tecnologia i la saviesa ens en poden salvar?

Aprendre amb els cafès de l'Observatori Social

Acceptar la fragilitat

Què és la fragilitat?

La tecnologia ens pot salvar de la fragilitat?

La saviesa ens pot salvar de la fragilitat?

Com es pot fer front a la vida des de la fragilitat?

Què és laL'és una malaltia o un símptoma? Quins factors catalitzen la? Quin sentit té laen l'era digital? No són preguntes fàcils i la millor manera de respondre-les és amb molta calma, unAquesta és la fórmula del Cafè de l'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” . Es tracta d'un espai d’anàlisi, debat i reflexió per estudiar l’actualitat i els reptes de la societat i, al mateix temps, divulgar el coneixement de les ciències socials.L'Observatori Social pretén generar coneixement de base científica sobre temes socials mitjançant convocatòries competitives i estudis propis en col·laboració amb les àrees de la Fundació ”la Caixa” . També difon el coneixement que genera en diversos formats, des de publicacions, a activitats de reflexió i debat a CaixaForum Macaya i a la resta de centres de la xarxa CaixaForum.Amb l'objectiu de difondre coneixement i connectar amb nous públics, l'Observatori Social va engegar fa uns mesos un format de continguts adaptat al context digital i audiovisual. Es tracta del Cafè de l'Observatori Social, un, que pretenen divulgar coneixement rigorós en un format de fàcil consum i accessible al públic general. Es presenten en format de vídeo subtitulat amb una durada entre els 10 i 20 minuts, però també enEs tracta de converses amb experts sobre temàtiques relacionades amb els continguts de l'Observatori Social per entendre'n l'impacte a la nostra societat.Les dues primeres entrevistes es van centrar en l' avorriment i la identitat , amb, filòsofa i investigadora a la Universitat Complutense de Madrid, i, divulgador professor de Filosofia a la Universitat de Còrdova.Posteriorment, va ser el torn de la polarització social amb Míriam Juan Torres , investigadora a l'Othering & Belonging Institute de la UC Berkeley i assessora sènior a More in Common.Què és la fragilitat? El quart i darrer cafè de l'Observatori és amb Joan-Carles Mèlich , professor de Filosofia a la Universitat Autònoma de Barcelona it.En aquesta entrevista explica lacom a columnes d'una vida compromesa i plenament humana. “La vida no té manual d'instruccions perquè està oberta a la indeterminació i la incertesa. Assumir la nostra condició d'éssers que viuen en la fragilitat vol dir acceptar la nostra humanitat”, explica Mèlich."La relació que establim amb el món és fràgil. En qualsevol moment es pot trencar", adverteix el pensador i assagista. En aquest sentit, recorda que no ens podem relacionar amb tot el que ens envolta de manera ferma i segura, sinó fer-ho d'una manera dissonant. "La majoria de les coses que ens passen a la vida no les programem, s'esdevenen", afegeix., quatre preguntes amb resposta sobre la fragilitat.Tothom parla de la precarietat, però hem de pensar què vol dir que visquem en un temps precari i com es relaciona això amb la fragilitat del món.La tecnologia ha esdevingut una ideologia, una política i una cultura aparentment neutrals que, no obstant això, oculten la nostra condició constitutiva d'éssers vulnerables.Assumir la fragilitat és aprendre a viure. Necessitem una nova saviesa que tingui en compte la nostra finitud i que es faci càrrec dels clarobscurs de la vida.Una nova visió antropològica de la fragilitat exigeix una nova ètica, fonamentada en la compassió i en la capacitat d'acceptar els nostres errors.