donarà la benvinguda al primer cap de setmana de primavera amb un divendres de temperatures altes. Segons la previsió del(Meteocat), els valors més elevats se situaran entre els 25 i els 28 °C a bona part del país en un dia de calma que només pot quedar alterat per algun ruixat puntual a zones delAixí doncs, aquest divendres a Barcelona es registraran mínimes de 13 graus i màximes de 25; mentre que a Girona la mínima serà de 8 graus i el mercuri s'enfilarà fins als 21 a la tarda. A Lleida , temperatures una mica més extremes, amb 7 de mínima i 24 de màxima, mentre que a Tarragona , les rondaran entre els 9 i els 25 graus.El, per altra banda, també contempla núvols alts i mitjans que a estones deixaran el cel enteranyinat. Això es produirà especialment durant la tarda a l'extrem nord del país, on precisament es pot produir pluja. Per altra banda, 10 comarques del país es trobaran en nivell 2 del Pla Alfa per nivell alt i molt alt d'incendi. Es tracta de la, la, el, les, el, la, l', l', eli el

