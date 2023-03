​La petita pagesia es reivindica al Mercat del Ram de Vic

Reivindicar l'herència pagesa, també la immaterial

Osona té molta herència pagesa. L'hem de posar en valor, tant la material com la immaterial. Judith Ruiz | Gestora cultural en l'àmbit rural



Entrades anticipades per a La Casa de Pagès La Casa de Pagès és una de les poques activitats del Mercat del Ramon que s'hi ha d'accedir amb entrada. És gratuït per a infants menors de 12 anys –però igualment necessiten entrada- mentre que la general costa 4 euros i la bonificada 2 euros. Des de l'organització, es fa una crida a adquirir-les anticipadament per reduir les cues en aquest enllaç 

Entrada general (a partir de 12 anys): 4 euros

Entrada bonificada (jubilats, família nombrosa/monoparental, universitaris, diversitat funcional o targeta Vic Comerç): 2 euros

Entrada infantil (menors de 12 anys): gratuïta

Un pal de paller per a la “pagesia de mirada humana”

La Talaia Pagesa es va reunir per primera vegada el 2022. Foto: Ajuntament de Vic

Apostem per una pagesia de mirada humana perquè les persones han d'estar al centre. Neus Monllor | Consultora agrosocial

Vic és una ciutat de fires i, entre tota l'oferta, destaca el tradicional delque enguany se celebra del. Aquest gran esdeveniment també reserva un espai destacat per la petita pagesia que es reivindica per l'herència que aporta i també per la voluntat de projectar-se i assegurar un futur per al sector primari.En aquest camp destaquen dos esdeveniments. El primer és, que s'ha anat consolidant les darreres edicions com un delsdel Mercat del Ram. Enguany amplia la mirada per atraure també el públic adult i incorporar el vessant de laPer altra banda, laés un nou espai en construcció de “la”. Una entitat que vol servir de paraigües pels molts col·lectius que han sorgit arreu del país i que aprofita el Mercat del Ram per fer la seva segona trobada presencial. La Casa de Pagès , ubicada al recinte firal el Sucre, pretén posar en valor l'de la comarca, tant la material com la immaterial vinculada a pràctiques i coneixements. Per fer-ho, la iniciativa reprodueix elstradicional catalana.Hi ha l'era, l'obrador, el rebost, la cabanya i el graner, però també el camp, l'hort i el bosc. En cadascun d'aquests àmbits les famílies poden fer diverseso visitar. Enguany, a més, s'ha volgut afegir-hi la visió ambiental. “Entenem el mas com a ecosistema, que produeix uns aliments mentre gestiona el medi que l'envolta”, explica la gestora cultural, una de les organitzadores de la iniciativa.Entre altres, els participants podran fer tallers d'aprofitament de llana, d'apicultura o d'elaboració de compostatge. També podran conèixer com algunspoden esdevenir nous models per afrontar el futur en un moment de crisi ambiental. En aquest sentit, s'introdueixen dinàmiques i exposicions sobre permacultura, agricultura regenerativa, bioconstrucció o etnobotànica, entre altres. “El món rural, sense caure en visions romàntiques,que requereix aquesta transició”, assenyala Ruiz.Una de les novetats per aquesta edició és un. A través d’una aplicació i una guia, petits i grans podran descobrir els racons de l’espai de La Casa de Pagès, mentre gestionen una finca agroramadera. Ho hauran de fer combinant laen un entorn gràfic de 16 bits, una picada d'ullet als boomers que fa quaranta anys començaven a jugar amb les primeres videoconsoles.... Hi ha moltes etiquetes per definir un moviment que bull al món rural català. Explotacions històriques que malden de sobreviure en un context on l'agroindústria és cada vegada més potent o noves iniciatives que busquen models alternatius de producció i de consum.La pandèmia va fer emergir la importància del producte i del productor local. I molts d'ells es van organitzar en diversosque van tenir molta visibilitat a través de les xarxes socials. Ara bé, és necessari unque enxarxi iniciatives com Pagesos GPS, Ramaderes de Catalunya, Territori de Masies o l'Associació de Dones del Món Rural, entre altres?Hi ha molts pagesos i pagesos que responen afirmativament aquesta pregunta i d'aquesta preocupació. Després de fer una primera trobada presencial al Mercat del Ram del 2022,Ho fan amb la voluntat de transcendir i d'acabar de configurar un espai que agrupi la “. Està molt bé pensar en noves maneres de produir, però els pagesos i pageses han de ser protagonistes", explica, consultora agrosocial i que fa molts que impulsa projectes en aquest àmbit. “Ens quedem sense gent i, per tant, cal repensar la pagesia. Cal un nou relat que, des de l'optimisme, permeti que d'aquí 20, 30 o 40 anys continuï existint un sector primari viu”, explica aLa trobada de Talaia Pagesa se celebrarà el divendres 31 de març al centre cívic Joan Triadú. Està dirigida al sector –totes les intervencions seran de pagesos i pageses-, però també s'ha convidat com a observadors a alguns tècnics i a persones vinculades a entitats.