Bojan Krkic, el nen prodigi destrossat per les expectatives

ha posat fi aquest dijous a la seva carrera futbolística. Amb un acte des de les instal·lacions del, el club de la seva vida, ha comunicat la decisió, que arriba de manera precoç, amb només 32 anys, perquè ja no té il·lusió pel futbol. En el record del davanter dequeda un jugador que va batre tots els rècords a les categories formatives del club blaugrana, però que mai va poder complir les expectatives que li van caure a sobre en el moment de fer el salt a l'elit i que li van provocar fins i tot problemes d'ansietat De pare serbi -i també futbolista- i mare catalana, Bojan va arribar al Barça el 1999, amb només nou anys, i el seu talent ràpidament va fer entendre que era un nen prodigi. Sempre va jugar en categories superiors a les que li pertocava per la seva edat, i malgrat això encara avui dia és el màxim golejador de la història de, ambreconeguts de manera oficial pel club, però que podrien arribar a ser més de 800.Aquest ascens meteòric va cridar l'atenció del llavors tècnic blaugrana, que el 2007 el va fer debutar amb el primer equip tant encom eni ràpidament el va incorporar com un membre més de la plantilla. Aquell mateix any va marcar el seu primer gol a l'elit, convertint-se amb 17 anys amb el golejador més jove de la història del club, ara superat només per. Un altre exemple de la promesa que era Bojan: avui dia segueix sent el jugador més jove en fer una assistència a la Champions.Per tot això, les expectatives amb el jove de Linyola es van disparar a nivells llavors mai vistos. En un moment d'explosió d'ara llegendes del club sortides de la Masia comi la consolidació d'altres com Xavi Hernández,, a Bojan no li va fer cap favor ser inclòs en aquest paquet. Amb l'arribada de Pep Guardiola a la banqueta blaugrana es va trobar una forta competència amb, el mateix Messi,i posteriormentMalgrat això, Bojan intentava rascar totes les oportunitats que se li donaven i és innegable que va tenir un paper rellevant en el millor Barça de la història. De fet, probablement el gol més recordat del ja exfutbolista és el que va marcar-li a l'en la final de ladel 2008. L'altre record del de Linyola serà un gol anul·lat per mans dea les semifinals de la Champions de 2011 que, si sap si amb el, ara el Barça tindria un títol europeu més al seu palmarès.El 2011, sense trobar lloc al primer equip, va acord amb el Barça anar-se'n a la Roma de, des d'on començaria un serial d'equips en els quals mai va aconseguir explotar al màxim el rendiment que prometia al futbol formatiu. Un any a la capital italiana, un altre ali un altre a l'passant força desapercebut fins que s'assentaria mínimament a l'. Seria el seu últim pic de forma per posar fi a la seva carrera passant per lai el, on es va retrobar amb Iniesta. Ara, tancarà la seva carrera jugant un últim partit amb la selecció catalana

