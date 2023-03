Sara Roy: «Tu ets l'única que saps el que ets capaç d'aconseguir»

“Tu ets l'única que saps del que ets capaç i d'on ets capaç d'arribar” diusobre, el seu nou single que parla sobre el “”. La cantautora i compositora de Manresa va endinsar-se en la música quan només tenia 12 anys amb el famós grup infantil. Ara, amb 26 anys i una carrera en solitari ja formada, publica el seu nou single per dir “prou i adeu” a l’odi que ha rebut darrerament.- El que ja no m'importa és el que pugui dir la gent de mi, sense saber què hi ha darrere, sense conèixer-me de veritat. Crec que al llarg dels anys he après que el que més t'ha d'importar és el que tu creguis que has de fer. Tu ets l'única que saps del que ets capaç. I sobretot, també, la gent que t'envolta, que t'estima i que estimes. Ells i elles són els comentaris i la gent a qui hem d'escoltar.- Tinc la sort de tenir un públic molt bonic. Sobretot a través de xarxes crec que tenim una comunitat bastant sana. Potser el "hate" l'he rebut més a la vida, sobretot quan vaig voler-me dedicar a la música i veia que al meu voltant tothom es dedicava a carreres més científiques, tothom estudiava coses que no eren del món artístic. En aquest moment vaig sentir-me una mica sola i és el que intento transmetre amb aquest Ja no m'importa.- El missatge més valuós que s'amaga en Ja no m'importa és el fet d'escoltar-te a tu. Tu ets l'única que saps el que ets capaç d'aconseguir i d'on ets capaç d'arribar. Sempre s'han d'escoltar les crítiques constructives, però les crítiques que no ens fan cap mena de bé, aparta-les i que no t'importin gens.- Que fes cas al seu entorn, a la gent que de veritat l'estima. També ha de confiar en allò que pensa ella mateixa de la seva persona i que no faci cas del que li diguin. És molt complicat perquè estem en un món on la gent s'amaga darrere d'una pantalla per criticar els altres, per dir coses negatives que no porten enlloc. Tot aniria millor si només diguéssim les coses positives dels altres.

