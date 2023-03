Un duel inicial marcarà l'«Eufòria» d'aquest divendres

Quines cançons sonaran?

Alèxia , de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Las 12, d'Ana Mena

, de 21 anys i vinguda des de Constantí, estudia teatre musical a l'Institut del Teatre. Cantarà Las 12, d'Ana Mena Domènec , un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe. Cantarà As it was , de Harry Styles

, un barceloní de 24 anys que estudia al taller de músics i que té de nom artístic Bigwe. Cantarà , de Harry Styles Jan , de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano. És un dels concursants a la zona de perill. Cantarà Angels, de Robbie Williams

, de 19 anys i nascut a Albons, toca la guitarra i el piano. És un dels concursants a la zona de perill. Cantarà Angels, de Robbie Williams Jim , també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà Toy, de Netta

, també té 19 anys i toca els mateixos instruments que el Jan, ella, però és veïna de Granollers i balla swing. Cantarà Toy, de Netta Sofia , una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. És la favorita de la setmana. Cantarà Never gonna not dance again, de Pink

, una barcelonina de 23 anys que ha estat els últims anys a Nova York per trobar la seva essència. És la favorita de la setmana. Cantarà Never gonna not dance again, de Pink Natàlia , de 19 anys, és de Sabadell i estudia teatre musical i dansa urbana. És una de les concursants a la zona de perill. Cantarà Shake it off, de Taylor Swift

, de 19 anys, és de Sabadell i estudia teatre musical i dansa urbana. És una de les concursants a la zona de perill. Cantarà Shake it off, de Taylor Swift Carla , una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà És inútil continuar, de Sau

, una professora de música de 23 anys, criada a Terrassa que ha estudiat educació infantil. També toca la guitarra i l'ukulele. Cantarà És inútil continuar, de Sau Carlos, de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Cantarà Només vull amor, de Siderland

de 23 anys i és de Sabadell. Torna a intentar guanyar Eufòria i fer bona aquella frase que diu que les segones oportunitats mai surten bé. Cantarà de Siderland Clàudia, de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Cantarà Deja vu, de l'Scorpio

de 17 anys i és de Badalona. És la més jove de l'edició, però ve amb ganes de donar-ho tot. Es descriu a si mateixa com una persona disciplinada i treballadora, fanàtica del K-pop i amant del sushi. Cantarà Deja vu, de l'Scorpio Elena, de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà La vie en rose, d'Edith Piaf

de 21 anys i és de Palma, tot i que ara viu en un pis a l'Eixample. Afirma que li encanta ser amfitriona, i es defineix com una diva i madame. Cantarà La vie en rose, d'Edith Piaf Emmi, de 17 anys i és de Barcelona. Té molt clar que vol estudiar Dret, però assegura que la música continuarà sent la seva passió. Es descriu com una persona positiva, segura i enèrgica. Cantarà Levitating, de Dua Lipa

de 17 anys i és de Barcelona. Té molt clar que vol estudiar Dret, però assegura que la música continuarà sent la seva passió. Es descriu com una persona positiva, segura i enèrgica. Cantarà Levitating, de Dua Lipa Tomàs, de 17 anys i és d'Araós. Detalla que els seus pares són músics i que van ser ells qui li van traslladar la passió per la música. Toca l'ukulele i el piano. S'identifica com una persona curiosa i alegre. Li agrada molt Frank Sinatra i Elvis. Cantarà En tres minuts, de Manu Guix

La competició ja ha començat. I ho ha fet amb novetats sorprenents: 13 concursants van aconseguir passar la primera gala fa dues setmanes i ara n'hi ha dos a unaun dels quals serà eliminat al principi de la tercera gala. Aquest divendrestorna a fer parada a les televisions del país per monopolitzar la programació dei seguir liderant l'audiència.Aquesta setmana els 12 concursants actuals hauran dementre canten els seus companys. Tots tindran la pressió d'aconseguir ser concursanti obtenir privilegis: no ser expulsats en aquesta gala i triar qui vol que li faci les segones veus la setmana següent.Cal tenir també en compte la novetat de l'edició sobre la: només es pot evitar aconseguint la majoria, no la unanimitat dels vots del jurat. A final de les actuacions, com ja és habitual, entrarà en acció el, des d'on Clara Luna i Jordi Cubino podran enviar a la zona de perill qui hagi fallat fent les segones veus d'una actuació. Els coaches, d'altra banda, podran salvar concursants fins que en quedin dos, que seran sotmesos al veredicte del públic.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor