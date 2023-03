El TC avalarà tota llei Celaá

El(TC) avalarà tota la llei d'educació de l'exministra. Aquest dijous, el ple ha rebutjat la ponència del magistrat conservador, i li ha encarregat que en faci una de nova que rebutgi eli avali tota la llei. Aquesta nova ponència es portarà al ple en les properes setmanes. Enríquez, al seu escrit, avalava el gruix de la llei, però feia algunes advertències sobre el castellà com a llengua vehicular, tot i que descartava l'argument de Vox que deia que el castellà perdia terreny en benefici del català.El TC, de majoria progressista, acceptarà tota la llei, cosa que podria marcar el camí de futures resolucions en relació amb les llengües a l'escola, com ara el recurs del PP contra la mateixa llei Celaá o bé elper donar resposta a la sentència del 25% de castellà a l'escola. La nova ponència sobre el recurs de Vox haurà de reflectir el criteri de la majoria del tribunal, que té set magistrats progressistes per quatre de conservadors.Vox va impugnar la part "" de la llei, entre les quals la qüestió del finançament de les escoles que segreguen per gènere. La llei diu que les escoles que rebin fons públics no poden separar els alumnes per aquesta raó, i Enriquez anul·lava aquest punt. La nova ponència corregirà això i acceptarà també no finançar amb diners públics aquest tipus de centres. Pel que fa a la resta de punts, la proposta del magistrat conservador els avalava, com ara que la religió no sigui una assignatura o que la perspectiva de gènere sigui un principi pedagògic.En el ple d'aquesta setmana el TC ha avalat, per nou vots a dos, lai fa unes setmanes va avalar també la. De tota manera, encara no s'han fet públiques les resolucions senceres, amb els arguments, i només se n'ha comunicat la part dispositiva.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor