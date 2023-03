Tamames posa a la venda el seu discurs de la moció de censura per gairebé 5 euros

Valoracions diverses al voltant de tot el procediment que va viure la cambra espanyola, però especialment negatives. Ara bé, un dels seus principals protagonistes, Ramón Tamames, ha sorprès aquest dijous amb una decisió. L'economista ha posat a la venda el discurs que va pronunciar al Congrés aquest dimarts com a candidat a la moció de censura proposada per Vox.L'ofereix en format electrònic sota el títol dei es pot comprar de manera online. El llibre va ser posat a la venda a través d'Internet aquest mateix dimecres, poques hores després que el Ple del Congrés rebutgés la seva moció de censura amb només 53 vots a favor (els de Vox i el de l'exdiputat de Ciutadans Pablo Cambronero), 201 en contra i 91 abstencions.És una edició en format electrònic editada peri que es venOfereix la versió "última i completa" del discurs pronunciat per Tamames davant el Ple del Congrés el dia 21 de març.per a la renovació de la vida política i social, és a dir, el nostre millor futur", presenta l'editorial sobre un text que diu haver estat elaborat "des d'una visió independent, amb gran riquesa de dades que conformen una anàlisi crítica, valenta i esperançada per a la reconstrucció d'Espanya en què tots tinguem cabuda".A més, inclou un pròleg inèdit escrit pel mateix Tamames en què. Durant el debat al Congrés, l'economista ja va dir que comptava amb una vintena de versions de la seva intervenció que tenia previst ordenar i publicar les pròximes dates.

