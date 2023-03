Condemnen sis mossos per torturar un grup de joves que va fugir d'un control

L'Audiència de Barcelona ha condemnat sis agents ded'Esquadra per lesions agreujades ia dos nois que la mitjanit del 23 d'abril de 2016 van fugir d'una Cerdanyola del Vallès (Barcelona). La sentència, consultada per Europa Press aquest dijous, condemna a un policia a cinc anys i un mes de presó i a la resta a quatre anys de presó.a tots sis com a coautors d'un delicte de tortures en la modalitat d'atemptat greu a la integritat moral.

