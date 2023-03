Junts i PDECat, separats a les eleccions municipals a Sant Cugat

Les negociacions no han donat el seu fruit i tiren pel dret.. Un anunci en roda de premsa al Claustre del Monestir que arriba a tan sols dos mesos dels comicis perquè, fins ara, s'havia estat intentant configurar unper evitar la dispersió de vot., un model que en els últims anys s'ha anat perdent", ha exposat la cap de llista de la candidatura,. L'exregidora de Comerç sota l'alcaldia de Mercè Conesa ha afirmat que es presenta per "posar les persones al centre de la política amb un Sant Cugat de tots, fet per tots i amb tots" mentre reivindicava el", ha apuntat Pérez. "Nosaltres ens hem mantingut on estàvem, van ser ells qui van marxar", ha afegit en referència als actuals regidors del PDECat que van estripar el carnet per afiliar-se a Junts . "La ciutadania ens reconeixerà com", ha confiat Pérez amb la mirada posada a entrar a l'Ajuntament."en la configuració del pròxim govern", ha rematat el diputat al Congrés, també present a l'acte.En relació amb el programa electoral, que revelaran durant els pròxims dies, aquest es fonamentarà en millorar la gestió econòmica i pressupostària del tripartit (ERC-PSC-CUP); corregir el "caos circulatori" del centre; i posar al dia l'atorgament de les llicències d'obra.Pel que fa a la resta de noms que acompanyaran a Pérez en una candidatura "transversal", destaca el president de la junta gestora de la secció local del PDECat, com a número dos i el de l'excandidat d'Units per Sant Cugat,, com a número tres.Malgrat que les expectatives per arribar a una última hora semblen residuals, no s'atreveixen a tancar la porta del tot. "", assenyalen amb la formulació d'una coalició com a línia vermella per tal de poder mantenir, diuen, els seus drets electorals. Una situació que, en principi, no hauria d'afectar el suport a la candidata presidenciable de Junts a l'EMD de Valldoreix, Susana Herrada -amb qui actualment comparteixen govern-, que es disputarà els comicis contra el presidenciable comú de les esquerres, Juanjo Cortés

