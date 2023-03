Els Mossos encara no tenen data per retirar els projectils de foam més lesius que va prohibir el Parlament

El conseller d'Interior,, ha explicat aquest dijous queper retirar als antiavalots dels Mossos d'Esquadra els projectils de foam més lesius, tal com va aprovar el Parlament a principis de desembre. El conseller diu que tot el que va aprovar la comissió d'estudi sobre el model policial s'ha d'aplicar, però "no es pot fer d'un dia per l'altre". En el cas dels projectils de foam, la cambra va aprovar retirar el model que genera més impacte, i seguir amb el menys lesiu. Però Elena ha dit a Catalunya Ràdio queSobre la creació d'un òrgan de control extern de les actuacions dels Mossos, queva proposar però el Parlament va rebutjar, Elena ha dit que no l'aprovarà per decret contra la voluntat majoritària de la cambra, però no descarta tornar-ne a parlar per aconseguir "més transparència". Organitzacions comreclamen aquest tipus de mecanismes de control, i van lamentar que no se n'acceptés la creació. Hi van votar en contra el PSC i Junts.També ha parlat sobre la reestructuració dels Mossos, reiterant el que ja va dir dimarts i destacant, per exemple, que la(UCAS), creada fa dos anys i que compta actualment amb 32 efectius, molt probablement duplicarà els agents en els propers mesos, ja que passarà a ser una Àrea. Per últim, sobre possibles canvis legislatius per abaixar l'edat d'imputació dels menors, que ara està en 14, Elena s'ha mostrat prudent i creu que s'ha de reflexionar amb calma i tenir molts elements en compte, no només el de la seguretat.Preguntat sobre el possible retard dels Bombers en arribar a l'incendi d'aquest dimecres aper culpa de l'avaria d'alguns camions, ha dit que les primeres dotacions van trigar 15 minuts, marge que està dins de l'isocrona predeterminada. En tot cas, ha dit que ara s'estan invertint més diners per canviar la flota i fer un millor manteniment, després d'anys de retallades.

