Un 22% més d’ajuts i serveis per a les empreses catalanes

El Govern de la Generalitat reforça els seus instruments d’impuls a les empreses. Durant el 2023,, l’agència per la competitivitat de l’empresa del, destinarà, serveis i programes a la indústria i la competitivitat de les empreses, uns que l’any 2022.Així ho han anunciat el conseller d’Empresa i Treball,, i el secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ,, en el marc de les jornades “ACCIÓ ‘ON’: fem avui l’empresa del demà” que tenen lloc aquest mes de març a vuit ciutats de Catalunya. Aquests actes, que hauran aplegat més de 1.000 directius i directives d’empreses d’arreu del país, han servit per donar a conèixer la cartera de serveis d’ACCIÓ per al teixit productiu.El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat que “en un entorn d’extremada complexitat, des del Govern volemi acompanyar-les en un moment decisiu on s’està dibuixant l’economia de les pròximes dècades”. Per la seva banda, el secretari Castellanos ha assegurat que “el món ha canviat moltíssim i ho ha fet de manera vertiginosa, també en l’entorn empresarial. Des d’ACCIÓ posem a disposició de les empreses les eines que els serveixin per transformar el seu model de negoci per poder adaptar-se al futur i posicionar-se de la manera més competitiva”.En aquest sentit, Castellanos ha anunciat que enguany s’activent amb un pressupost de 13 milions d’euros per impulsar nous projectes d’innovació tecnològica per part d’empreses catalanes, la promoció internacional, l’obertura de filials a l’estranger, el creixement de startups deeptech i l’accés als fons europeus de l’Horizon Europe.

Destaca l’augment dels ajuts per fomentar la transformació tecnològica (+65%) i la internacionalització (+60%)

Amb el suport

Els ajuts i serveis d’ACCIÓ es concreten en. En primer lloc, pel que fa a l’estratègia empresarial, aquest 2023 destaca el programa Noves Oportunitats de Negoci . Es tracta d’un ajut de fins a 60.000 euros per realitzar o implementar un pla de negoci que suposi un"Aquest ajut ens ha permès crear una nova línia d'e-commerce i ens ha empès a aprofitar una nova oportunitat de negoci que potser hauríem descartat si no haguéssim tingut aquest ajut", afirma Martina Font, directora corporativa de Font Packaging Group. Dins aquest àmbit també es consolida l’ Oficina Next Generation EU d’ACCIÓ per facilitar l’accés de les empreses als fons de la Unió Europea, amb assessorament personalitzat i un sistema d’alertes a mida.Un segon àmbit són els instruments relacionats amb la, que enguany augmenta en un 65% el seu pressupost. Hi destaquen línies com els Nuclis d’R+D, amb ajuts de fins a 250.000 euros que subvencionen projectes de recerca i desenvolupament amb un elevat risc tecnològic. Aquest 2023, aquesta iniciativa comptarà amb un pressupost de gairebé 17 milions d’euros, un 70% més que l’any passat.En paral·lel, les pimes catalanes també disposen dels programes ProACCIÓ 4.0 i el ProACCIÓ Green , que incentiven el desenvolupament de projectes tecnològics en els àmbits de la. També destaquen noves línies que permetran accedir als ajuts europeus de l’ Horizon Europe . Pel que fa a les startups, s’activarà un nou fons de coinversió amb un pressupost de 2,5 M€ específic per a empreses emergents deeptech.A més, enguany es consolida un servei d'assessorament a les pimes en l'àmbit de lal. “És molt important que les pimes tinguin aquest coneixement. Quan vam començar el servei ens vam adonar que no en sabíem res", explica Pere Roset, fundador i president d'Aumenta Solutions.El tercer àmbit és el de l’impuls de laon enguany l'agència augmentarà en un 60% la dotació del pressupost que s’hi destina. Per exemple, les pimes catalanes que es plantegen començar a exportar poden accedir als Cupons ACCIÓ a la Internacionalització , ajuts directes d'entre 2.500 i 8.000 euros per desenvolupar un pla de promoció internacional o contractar un export manager. A més, les empreses que tinguin l’objectiu d’augmentar la seva presència comercial a l’estranger mitjançant els canals digitals poden accedir a un ajut de fins a 6.000 euros per desenvolupar webs o portals d’e-commerce enfocats a mercats estrangers, impulsar accions de màrqueting digital internacional o participar en marketplaces, entre d’altres.De fet, enguany s’activen dues noves línies per facilitar les activitats de promoció internacional digitals i presencials i un programa que promourà l’obertura de noves filials d’empreses catalanes a l’estranger.A banda, les empreses poden rebre assessorament i seguiment personalitzat per part de les 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions d’ACCIÓ al món per començar o accelerar els seus projectes d’expansió internacional. Ricard Lascorz, CEO de Plimon Global, certifica el valor d’aquestes oficines. "No es tracta només de trucar una oficina: hi ha un professional que és allà les 24 hores del dia amb un coneixement de mercat molt profund. Aquest fet ens ha permès accelerar el nostre procés d'internacionalització”, assegura.Finalment, el quart àmbit, té l’objectiu de. Aquest 2023 la línia d’ajuts d’Alt Impacte d’ACCIÓ posarà a disposició de les empreses fins a 24 M€ en el marc de la línia d’Alt Impacte. Es tracta d’un ajut de fins a 200.000 euros que subvencionen la contractació de personal qualificat, la inversió en actius fixos o l’adquisició d’equipament per a centres d’R+D, entre d’altres.El suport d’ACCIÓ és clau per Incentivar la inversió amb impacte i l’aterratge de multinacionals estrangeres, com il·lustra Gerard Esparducer, director general d'ERNI Espanya. “ACCIÓ va ser l'eix angular de l'aterratge d'ERNI a Catalunya: ens van assessorar en temes legals, per buscar oficines, proveïdors, ens van posar en contacte amb universitats... Va ser com un vestit a mida, amb un únic punt de contacte que ens va acompanyar i escoltar en tot moment. La bona feina d'ACCIÓ va arribar a la nostra matriu, a Suïssa: venir a Catalunya havia sigut una bona decisió i això va portar a noves inversions”, afirma.