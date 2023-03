Més de la meitat de les empreses catalanes desconeix els ajuts disponibles

Desconeixement sobre la procedència dels fons

Més de la meitat de les(un 55,2%) ha sol·licitat algun tipus d'des de l'aprovació del Pla de Recuperació, però es queixa delque hi ha sobre el tipus d'ajuda, la dificultat de complir amb els requisits i la paperassa exigida. Són dades de l'enquesta que ha elaborat la patronalLes pimes i el finançament amb fons Next Generation, que s'ha presentat aquest dijous. De les empreses que han sol·licitat ajut públic,, el 37,9% a la Unió Europea i el 30,3% a l'administració de l'estat. Pel que fa a l'abast de les ajudes, a un 28% d’empreses els cobreix entre el 20% al 39% del projecte i només a un 17,7% l'ajut els cobreix el 100% del projecte., vicepresidenta de la patronal de la petita i mitjana empresa, ha reclamat undels fons europeus, davant la dificultat que suposa gestionar un import de recursos tan elevat en només tres anys, el que està generant importantsa les administracions. Des de la Pimec demanen "un full de ruta realista" per al desplegament de la resta del Pla de Recuperació i unade les organitzacions empresarials i els col·legis professionals en la línia d'una col·laboració público-privada que sigui més eficaç.Els directius de la Pimec han recordat que a Catalunya hi ha assignats, amb la previsió que encara arribin 8.300 més. Per tant, es continua esperant el 60% dels fons de la primera fase. Les pimes es queixen de lasobre la data exacta de cobrament de l'ajut, els terminis massa llargs de cobrament de l’ajut i l'absència de bestreta o avançament dels ajuts. Segons dades de l'enquesta, el format majoritari dels ajuts és la subvenció (92,4%), a molta distància del crèdit o el préstec bonificat (7,1%).Una dada sorprenent de l'enquesta és que hi ha un alt desconeixement de la procedència dels fons. Així, elsi l'ajuda rebuda prové dels fons europeus. El 67,2% de les empreses ha accedit als ajuts en relació amb el-considerat per la Pimec un referent positiu- i un 24,2% en relació amb l'autoconsum energètic.Una altra dada interessant és la percepció que tenen les pimes sobre qui són elsdels fons europeus. Un 69% creu que són les grans companyies, seguides de les administracions públiques (50%), els centres tecnològics i de recerca (19%), les universitats (6%) i les pimes (5%).

