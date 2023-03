Marta Rovira, cinc anys d'exili i un retorn encara incert

Ponsatí, a l'expectativa d'Europa

Mentre elnegociaven, amb discreció, la reforma del codi penal, algunes veus de l'entorn de-inclosos membres de la direcció que s'expressaven en privat- deien que era una modificació feta a mida de. La secretària general d'ERC, que aquesta setmana ha complert cinc anys d'exili de, tenia sobre la taula un processament per rebel·lió, que s'hauria traduït en un judici per sedició en cas d'haver estat capturada per les autoritats espanyoles. No és l'única, però la, efectivament, l'ha beneficiada, perquè el magistrat del Tribunal Suprem, només pot aspirar ara a jutjar-la per desobediència , un delicte que. Això en facilita el retorn a Catalunya, peròRovira va marxar a l'exili el 23 de març de 2017, després de la investidura fallida de. Poques hores després del discurs davant dels diputats, i del vot contrari de la CUP, Llarena el va tornar a enviar a Estremera juntament amb Josep Rull i Raül Romeva, mentre que Dolors Bassa i Carme Forcadell reingressaven a Alcalá-Meco. Poques hores després, Rovira emprenia el camí de l'exili a Suïssa. Allà ha mantingut un perfil baix -a diferència dels exiliats a, que han liderat la batalla judicial a Europa-, tot i que no ha deixat de fer feina, especialment al partit que presideix En la campanya de les municipals, de fet, té un paper destacat, i és habitual que delegacions d'ERC la visitin. Darrerament, per exemple, les dones electes dels republicans s'han desplaçat fins aper fer-hi unes jornades sobre feminisme.Hi ha dos elements que dificulten el retorn de Rovira. D'una banda, el fet que les modificacions que ha fet Llarena en la interlocutòria de processament -passar de rebel·lió a desobediència després dels canvis en el codi penal-. Aquesta setmana, el jutge ha ratificat el seu criteri , en línia amb el que també va expressar laen la revisió de la sentència del procés. La defensa depresentarà recurs d'apel·lació contra el moviment de Llarena. Per tant, fins que el Suprem no resolgui, el processament no serà definitiu i Rovira, que sempre ha refredat la possibilitat d'un retorn imminent, no es mourà de Suïssa.Ara bé, més enllà de la causa de l'1-O, en la qual l'escenari és més favorable després de la reforma del codi penal, hi ha altres incerteses. Rovira, peça rellevant en els moments àlgids del procés, ha afirmat que no té prou "garanties" per fer el pas que sí que van fer fa uns anys-a judici la setmana vinent- i. La secretària general d'ERC tem que encara, anys després, contra el moviment independentista. En el pitjor dels escenaris per a la dirigent republicana, un retorn precipitat podria implicar una detenció per alguna d'aquestes altres causes, si és que realment se l'està investigant.És per això que Rovira no tornarà a Catalunya de manera imminent, malgrat que la pressió contra ella pels fets de l'1-O hagi disminuït. La secretària general d'ERC, que de bon principi va dir que no extradiria ningú per motius polítics. Llarena tampoc ha fet moviments per aconseguir-ho. És diferent el cas de. En el seu cas, Llarena, que fins ara no ha tingut èxit en els diversos intents d'extradir-la, la volia jutjar per sedició, però al gener ho va modificar i, ara com ara,que no implica presó. Ponsatí va dir al gener que tornaria "aviat" a Catalunya, però que no tenia cap intenció de posar-se a disposició del Suprem, com sí que van fer en el seu moment Serret i Gabriel.Si tornés i fos detinguda, això podria obrir un conflicte entre les autoritats espanyoles i el Parlament Europeu. A diferència de Rovira, l'exconsellera d'Educació té immunitat com a eurodiputada de Junts, com Puigdemont i, a l'espera de la decisió que prengui en les properes setmanes el(TGUE). Si perden la immunitat -la decisió no serà ferma-, Llarena podria emetre noves euroordres contra els dirigents independentistes a Bèlgica, que s'haurien d'estudiar d'acord amb el nou marc que ha dibuixat la justícia europea. En cas d'extradició -pràcticament impossible, diuen les defenses-, Ponsatí només seria jutjada per desobediència.Més enllà de Rovira i Ponsatí, hi ha altres persones que han sortit beneficiades de la reforma del codi penal. Són, als quals el Suprem ha extingit la pena d'inhabilitació pel delicte de sedició que els quedava per complir després dels indults del govern espanyol. Això permet que puguin tornar a ocupar càrrecs públics. Per ara, cap dels líders de l'1-O ha fet el pas de tornar a la primera línia malgrat els canvis que ha implicat per a alguns d'ells la reforma del codi penal. Cinc anys després, tampoc ha tornat Marta Rovira. Els canvis legals l'han afavorida, però el seu retorn encara està envoltat d'incertesa.

