Un home mata la seva mare al País Valencià

La dona era atesa pels serveis socials

de 37 anys, de 68, aquesta matinada al barride Sant Marcel, segons han confirmat a Europa Press fonts de Prefectura. Es tracta d'un individu de 37 anys que suposadament hauria comès el crim al voltant de les 1:30 de la matinada -hora en què el 112 ha rebut l'alerta-, per causes que no han transcendit.Després del succés, l'home ha estatespanyola com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi. Segons la informació que ha transcendit, l'home hauria colpejat la seva progenitora amb una escombra per després. El cadàver ja ha estat traslladat a l'Anatòmic Forense per fer-li una autòpsia i acabar de confirmar la hipòtesi.Segons han explicat els veïns i veïnes de la difunta,. Tal com han detallat les mateixes fonts, la mare de l'home detingut estava sent atesa pels serveis socials perquè tenia una malaltia neuronal i psicològica. Fins al presumpte homicidi, el veïnatge considerava que la relació de la família dins de l'immoble era "normal".

