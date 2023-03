Una «badada» deixa el diumenge de Sant Jordi sense obertura de comerços

Ambient de Sant Jordi a Barcelona. Foto: Adrià Costa

Hi haurà excepcions?

Els diumenges festius que sí que obren els comerços a Barcelona

Diumenge 21 de maig

Diumenge 28 de maig

Diumenge 4 de juny

Dilluns 5 de juny

Diumenge 11 de juny

Diumenge 18 de juny

Dissabte 24 de juny

Diumenge 25 de juny

Diumenge 2 de juliol

Diumenge 9 de juliol

Diumenge 16 de juliol

Diumenge 23 de juliol

Diumenge 30 de juliol

Diumenge 6 d'agost

Diumenge 13 d'agost

Dimarts 15 d'agost

Diumenge 20 d'agost

Diumenge 27 d'agost

Diumenge 3 de setembre

Diumenge 10 de setembre

per part de les administracions deixa el 23 d'abril sense festiu. El dia de Sant Jordique contempla la llei de comerç, serveis i fires. Ho ha explicat la regidora de comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, que ha afirmat queperquè els establiments puguin tenir la persiana aixecada "de forma excepcional" per la Diada."La normativa estableix que tots hauran de romandre tancats excepte els que es dediquen a la venda de llibres, les pastisseries, i els que superen els 300 metres quadrats", ha indicat. Alhora, ha recordat queamb el sector per estipular quins diumenges de 2023 podrien mantenir la seva activitatLa responsable de comerç ha explicat queper part de Barcelona Oberta i que ja es va consultar a la Generalitat “que és qui té la competència”. Ballarín ha remarcat que la resposta de l’executiu català va ser "negativa perquèels comerços han de romandre tancats amb caràcter general".Sí. Les excepcions es faran en certs comerços, com ara els establiments de pastisseria i xurreria, els dedicats a venda de llibres que podran obrir el 22 i 23 d’abril, i també els de més de 300 metres quadrats “que com qualsevol altre diumenge” podran mantenir la seva activitat.Ballarín ha recordat que la llei de la Generalitatdels quals vuit els determina el Govern i dos els ajuntaments.", ha lamentat Ballarín que ha dit que "ara només podria fer-se de forma excepcional si ho determinés la Generalitat però la resposta ja ha estat que no".A banda d'això, hi ha una altra informació de servei per aquells que es mouen -i compren- a la capital catalana: els diumenges i festius en què les botigues d'una determinada zona turística estan obertes. Concretament, parlem dels barris inclosos en les zones 1 i 2 del Pla especial urbanístic d'allotjaments turístics () de la ciutat. Afecten tots els districtes, a excepció de Sant Andreu i Nou Barris: Ciutat Vella: el Raval, el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la Barceloneta. Els dies en què els seus comerços obren excepcionalment són aquests:

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor